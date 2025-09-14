براتب 7000 درهم.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية في الإمارات| قدم من هنا

أعلنت وزارة العمل اليوم السبت عن فتح باب التقديم أمام 50 فرصة عمل جديدة في مهنة التمريض داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تنفيذًا لاحتياجات مجموعة مستشفيات وعيادات طبية، التي أبدت رغبتها في استقدام كوادر تمريضية مؤهلة لسد العجز وتوسيع قاعدة الكوادر الطبية داخل منشآتها الصحية.

تفاصيل الوظائف المعلنة

أوضحت الوزارة أن الفرص المطروحة موجهة بشكل عاجل إلى 50 ممرضًا وممرضة للعمل في وظيفة "ممرض مرخص"، على أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس في التمريض، وألا يقل عمره عن 25 عامًا ولا يزيد عن 35 عامًا ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية المعلنة ما بين 4000 و7000 درهم إماراتي، وفقًا لسنوات الخبرة وطبيعة التخصص سواء في أقسام حرجة أو غير حرجة.

المميزات والامتيازات الوظيفية

الوظائف المعلنة تأتي مع باقة من المزايا أبرزها توفير إقامة داخل سكن المستشفى، مع خصم يتراوح بين 10% إلى 15% من الراتب الشهري كما تتحمل إدارة المستشفى كافة مصاريف الاستقدام بالإضافة إلى تذاكر السفر الخاصة بالمقبولين ومن بين التسهيلات المقدمة كذلك، السماح للممرضين غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة داخل الإمارات بالتقديم، على أن تتكفل إدارة المستشفى بتقديم الدعم اللازم لهم حتى الحصول على الترخيص الطبي بعد مباشرة العمل.

تصريحات وزارة العمل

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص الجديدة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة فتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب في الخارج وأشارت إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، إضافة إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لضمان توفير هذه الفرص بشكل منتظم.

دور مكاتب التمثيل العمالي

أوضحت أحمد أن مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، برئاسة المستشار منال عبد العزيز عثمان، لعب دورًا محوريًا في توفير هذه الوظائف عبر التواصل المباشر مع المستشفيات والتنسيق لتذليل العقبات أمام الشباب الراغب في العمل بالخارج.

آلية التقديم والشروط

أعلنت الوزارة أن باب التقديم مفتوح اعتبارًا من اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، ولمدة 5 أيام فقط وعلى الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية وكافة البيانات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

فتح آفاق جديدة للشباب

أكدت الوزارة أن مثل هذه الفرص تسهم في فتح آفاق جديدة للشباب في سوق العمل الخارجي، وتتيح لهم فرصة اكتساب خبرات متميزة في مؤسسات طبية رائدة بدولة الإمارات، الأمر الذي يساهم بدوره في تعزيز مكانة الكوادر المصرية بالخارج ورفع كفاءتها المهنية.

دعم مستمر للتوظيف بالخارج

أوضحت الوزارة أن هذا الإعلان يأتي ضمن سلسلة تحركاتها لخلق فرص عمل نوعية للشباب في الدول العربية، مؤكدة أن مجال التمريض يحظى بأولوية كبيرة نظرًا لارتفاع الطلب على الكوادر الطبية المؤهلة في مختلف التخصصات.