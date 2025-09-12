قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير فلسطين بالقاهرة: اعتماد إعلان نيويورك تأكيد دولي على حل الدولتين
مفاجأة.. الموساد رفض اغتيال قادة حماس في قطر بعملية برية
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة جديدة للشباب برواتب تصل 10 آلاف جنيه
لماذا أمر الرسول بنفض الفراش عند النوم؟.. ليحميك من 5 شرور
ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين
صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين
إصابة 3 سيدات بحالة اختناق فى قرية سمهود بقنا بسبب تسريب غاز الكلور
السفير عاطف سالم لـ صدى البلد: اغتيالات إسرائيل عقيدة سياسية.. "العدوان على الدوحة" جرس إنذار .. الحصانة الأمريكية لـ نتنياهو تهدد بانفجار إقليمي
أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة
طارق يحيى: الخطيب أبلغ أعضاء مجلس الأهلي بأن قراره نهائي ولا رجعة فيه
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة
منتخب مصر تحت 20 سنة يختتم استعداداته بالقاهرة قبل السفر إلى تشيلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة جديدة للشباب برواتب تصل 10 آلاف جنيه

وزارة العمل
وزارة العمل
عبد العزيز جمال

في إطار سعيها المستمر لتوفير فرص عمل للشباب، أعلنت وزارة العمل عبر نشرة التوظيف القومية لشهر سبتمبر 2025 عن إتاحة 90 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال "الفاست فودز"، وذلك ضمن خطة الوزارة لدعم تشغيل الشباب وتقديم فرص عمل لائقة بمستويات دخل مختلفة.

تفاصيل الوظائف المعلنة من وزارة العمل 

الوزارة أوضحت أن الوظائف المطروحة تتنوع ما بين وظائف إدارية وميدانية، لتناسب مختلف المؤهلات والفئات العمرية، حيث جاءت التفاصيل كالتالي:

20 مدير مطعم: يشترط الحصول على مؤهل عالٍ، وأن يتراوح عمر المتقدم ما بين 25 و35 عامًا. الراتب المعروض يتراوح من 7 آلاف إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، ويحدد حسب مستوى الخبرة والكفاءة.

20 وظيفة "استيورد كرو": تتطلب أيضًا مؤهلًا عاليًا، وسنًا من 21 إلى 30 عامًا. الراتب المخصص لهذه الوظيفة يتراوح ما بين 6400 و6550 جنيهًا شهريًا.

50 وظيفة عضو فريق: مخصصة لأصحاب المؤهلات المتوسطة، مع شرط أن يكون سن المتقدم من 18 حتى 30 عامًا.

مواقع العمل المتاحة للوظائف الجديدة

أشارت وزارة العمل إلى أن مواقع العمل التي ستستوعب المقبولين بالوظائف متوزعة على مناطق الرحاب، مدينتي، والعبور، وهي من المناطق الحيوية التي تستوعب مشروعات متنوعة في مجال تقديم الأغذية السريعة.

آليات التقديم والاتصال

التقديم لهذه الوظائف متاح طوال شهر سبتمبر 2025، ويمكن للراغبين التقدم عبر عدة طرق:

  • التوجه مباشرة إلى مقر الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل بمدينة نصر.
  • التقديم من خلال مديريات العمل المنتشرة بجميع المحافظات.
  • التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.
  • كما حددت الوزارة شخصًا مسؤولًا عن عملية التوظيف هو محمد عاطف، وأتاحت التواصل معه عبر الرقمين التاليين: 01012245343 – 01000879097.

تؤكد وزارة العمل أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الدائمة لفتح قنوات جديدة بين الشباب الباحث عن فرص عمل وبين شركات القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الخدمية التي تشهد طلبًا متزايدًا على العمالة الماهرة والمدربة.

 كما تهدف الوزارة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وإمكانيات الشباب من مختلف المؤهلات الدراسية.

