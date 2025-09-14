قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إزاي نطلّعه خاين.. مجدي عبدالغني يُدافع عن حسام غالي بعد الهجوم ضده
«مش من حقه»| وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد قرار استبعاد «الجزيري» من المباريات
اليوم.. الآلاف يتقدّمون إلى وظائف الأزهر 2025 بهذه الأماكن
هولندا تنضم لقائمة الدول المطالبة بمنع إسرائيل من المشاركة بمسابقة يوروفيجن
أزمة مالية قد تحدّد منافس الزمالك مبكرًا في الكونفيدرالية.. «الكابتن» يكشف التفاصيل
وقت صلاة الفجر| مسلحون يقتلـــ،ـون رجلًا ويخطفون 18 امرأة وطفلًا بنيجيريا
«الغندور» يكشف كواليس اعتذار محمد سراج الدين عن انتخابات الأهلي المقبلة| وهذه تفاصيل استقالته
اشتباكات في تل أبيب| إسرائيل تعلن استمرار حرب غزة لأشهر قادمة وتصعيد بالضفة الغربية
برلماني: مصر ستظل سندًا للقضية الفلسطينية.. وتصويت الأمم المتحدة «خطوة تاريخية»
أحمد بلال يفتح النار على حسام غالي: تصريحاتك تجاوزت حدود المجلس
استشهاد 62 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على أبراج سكنية وملاجئ في مدينة غزة
الصمت على الظلم لم يعد خيارًا | «الجبهة الوطنية»: الاعتراف الأممي بفلسطين خطوة نحو الحرية والكرامة
ديني

اليوم.. الآلاف يتقدّمون إلى وظائف الأزهر 2025 بهذه الأماكن

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

يبدأ التقديم على وظائف الأزهر الشريف، اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر والذي يستمر حتى 27 سبتمبر 2025، وذلك على موقع وبوابة الوظائف الحكومية.

وظائف الأزهر 2025

وأعلن الأزهر الشريف، عن حاجته إلى وظائف بنظام التعاقد في وظيفة معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية المختلفة.

وأعلن الأزهر الشريف عن حاجته للتعاقد مع 1460 معلم مواد شرعية بمختلف المحافظات، وذلك في إطار خطة الأزهر لتوفير الكوادر التعليمية المتخصصة، والارتقاء بالعملية التعليمية.

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط التسجيل على وظائف الأزهر للتعاقد مع 7576 معلم مساعد قرآن كريم، -للمراحل التعليمية: (ابتدائي - إعدادي - ثانوي) في المحافظات المختلفة.

واشترط الأزهر الشريف، للقبول في وظائف معلم مساعد قرآن كريم، اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

كما يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال كلية تربية تخصص القرآن الكريم، أو كليات أخرى تخصص قرآن كريم، مع دبلومة التربوي، كما يجب أن يكون المتقدم خريجي إحدى الكليات الأزهرية، وألا يقل تقديره العام عن مقبول.

وتتطلب إجراءات التقديم على وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف، تقديم صورة البطاقة الشخصية سارية، والمؤهل الدراسي والموقف من الخدمة العسكرية للذكور، والخدمة العامة للإناث، والدبلوم التربوي، وإيصال الإيداع البنكي، وبطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

شروط التقديم على وظائف الأزهر

ويتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

كما يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا، وفي حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب، وفي حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

وفي حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب، وفي حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب، وفي حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

وفي حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم أن تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحاً بها البيانات الأساسية و على الأخص الاسم كاملاً والتخصص والتقدير العام و النسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني، وفي حال الإعاقة يجب إرفاق بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

ويلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علماً بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

كما يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

للتقديم اضغط هنا

