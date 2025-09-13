رئيس جامعة الأزهر يهنئ خريجي الدفعة الـ 58 بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

شهد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، احتفالية تخريج الدفعة ال 58 بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة وسط حضور كبير لقيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً.

وفي بداية كلمته رحَّب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالحضور جميعًا في رحاب كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، تلك الكلية المتميزة التي تعد امتدادًا للأزهر الشريف بتاريخه العريق على مدار 1085عامًا من العطاء.

وقدَّم رئيس الجامعة التهنئة إلى الخريجين وأسرهم؛ لجهودهم المخلصة وتحملهم المشاق والصعاب في سبيل الوصول إلى هذا اليوم الطيب المبارك (يوم الحصاد).

وأكد حرص الجامعة على تخريج نماذج متميزة ترفع راية الأزهر الشريف في جميع الميادين، معبَّرًا عن فخره بخريجي كلية الشريعة والقانون، مؤكدًا على أنهم نماذج مضيئة في الهيئات القضائية المختلفة وفي السلك الأكاديمي بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، وجميع مؤسسات الدولة الوطنية بجانب المستوى الدولي.

وأنشد قائلًا:

قُم في فَمِ الدُنيا وَحَيِّ الأَزهَرا

وَاِنثُر عَلى سَمعِ الزَمانِ الجَوهَرا

وَاِذكُرهُ بَعدَ المَسجِدَينِ مُعَظِّمًا

لِمَساجِدِ اللَهِ الثَلاثَةِ مُكبِرا

وأوضح حرص الجامعة على تخريج أجيال واعية مستنيرة تسهم في تقدم الوطن، موجهًا الخريجين إلى الجد والاجتهاد في طلب العلم، وأن يكونوا على قدر الأمانة، وأن يضيفوا إلى أنفسهم أضعاف ما حصلوه في المرحلة الجامعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعطي للطلاب مفاتيح العلوم، وعلى كل خريج أن يجد ويجتهد في طلب العلم.