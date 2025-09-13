شيخ الأزهر يشكل لجنة لدراسة مشروع إنشاء متحف التراث العلمي

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تشكيل لجنة لدراسة مقترح مشروع إنشاء متحف للتراث العلمي والذي يضم دور العلماء العرب المسلمين في الحضارة الإنسانية.

وتهدف اللجنة المشكلة إلى رصد إنجازات الحضارة الإسلامية في مجال العلوم الأساسية، وأهم الاختراعات والأدوات والتقنيات، ووضع مقترحات لتشكيل نماذج معبرة عن هذه الإنجازات.

كما تهدف اللجنة إلى وضع تقدير للتكاليف المتوقعة لإنشاء المتحف، ورصد المقتنيات ذات الصلة بالمتاحف العالمية، وجمع وتوثيق المخطوطات والمصادر التاريخية.

كما يحق للجنة الاستعانة بالخبراء في القطاعات التي تراها مناسبة في عملها وتطور من عمل اللجنة للوصول إلى أفضل النتائج.

وتضمن اللجنة التي قرر شيخ الأزهر تشكيلها لدراسة المقترح، الأعضاء الآتيين:

- الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث "رئيسا"

- الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم "عضوا"

- الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر لشئون التعليم والعلاقات الثقافية "عضوا"

- الدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم جامعة الأزهر "عضوا"

- الدكتور أحمد سالم، أستاذ الفيزياء ووكيل كلية العلوم بجامعة الأزهر “عضوا”.