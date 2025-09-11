قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

شيخ الأزهر يستقبل رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث سبل التعاون

شيخ الأزهر يستقبل رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث سبل التعاون لدعم ورعاية الأطفال والنشء
شيخ الأزهر يستقبل رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث سبل التعاون لدعم ورعاية الأطفال والنشء
محمد شحتة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، لبحث التعاون المشترك في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى حماية ورعاية الأطفال والنشء ودعم حقوقهم.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر لا يدخر جهدا في التوعية بحقوق المرأة والأطفال، خاصة في ظل ما نشهده من تطورات تقنية تحيط بالأطفال وتستهدف عزلهم إلكترونيا، وعزلهم عن قضايا وطنهم وأمتهم، مؤكدا استعداد الأزهر لتقديم كل أوجه الدعم لتعزيز الانتماء وترسيخ الهوية، بما يحقق مصلحة بلادنا، ويؤهل أطفالنا للمشاركة في حمل راية القيادة في مختلف المجالات في المستقبل. 

من جهتها، أعربت الدكتورة سحر السنباطي عن خالص الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف، قيادةً وعلماءً، وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر، لما تبذله من جهود رائدة في غرس القيم النبيلة ونشر العلم والمعرفة، ودعمها المتواصل للمجلس القومي للطفولة والأمومة في مساعيه لخدمة قضايا الطفولة والأمومة.

وأكدت السنباطي أهمية توطيد أواصر التعاون مع الأزهر الشريف لدعم المبادرات الوطنية المعنية بحماية الأطفال والنشء، ومواجهة جميع أشكال العنف الموجه ضدهم، خاصة في ظل التحديات المجتمعية الراهنة، مشددة على أن حماية الطفولة والأمومة تمثل ركيزة أساسية للرسالة الدينية والاجتماعية للأزهر، وبالتكامل مع جهود مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المصلحة العامة.

وفي ختام اللقاء، أهدت الدكتورة سحر السنباطي درع المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى فضيلة الإمام الأكبر، تقديرًا لجهود فضيلته ومسيرته الحافلة في دعم حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق الأم والطفل.

وحضر اللقاء كل من: الدكتورة سحر نصر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة هيام نظيف، نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور كرم ملاك، عضو مجلس إدارة المجلس، وفضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون المناطق والخدمات، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، والأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ حمد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات.

