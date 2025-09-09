شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر

أدان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدَّة العدوان الإرهابي الصهيوني الذي استهدف عددًا من قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في دولة “قطر” الشَّقيقة.

وأكد شيخ الأزهر خلال تدوينة له على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك و”إكس”، أن هذا العدوان يكشف عن نوايا الاحتلال ومخططاته في نشر الفوضى والعبث بأمن المنطقة واستقرارها، واستباحة أراضيها ومقدَّرات شعوبها، وتحويلها إلى ساحة مشتعلة بالصراعات والحروب.

كما شدد فضيلة الإمام الأكبر على أن هذا العدوان الخطير على سيادة دولة “قطر” الشقيقة، يحتِّم على العالم العربي والإسلامي الاتحاد لوقف غطرسة هذا الكيان المحتل وسلوكه الإجرامي