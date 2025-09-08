قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

نافيا الشائعات.. مصدر بمشيخة الأزهر: الإمام الأكبر بخير ويؤدي عمله بشكل طبيعي

عبد الرحمن محمد

أكد مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يتمتع بصحة جيدة ويواصل أداء مهامه اليومية بشكل طبيعي دون أي معوقات.

وأوضح المصدر لـ “صدى البلد” أن الإمام الطيب شارك يوم الأربعاء الماضي في الاحتفال بالمولد النبوي، الذي نظمته وزارة الأوقاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ألقى كلمة هامة للأمة حظيت بإعجاب الحضور والمسلمين حول العالم، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في غزة.

والتقى شيخ الأزهر أمس في مكتبه برئيس تحرير جريدة الأهرام اماجد منير لتقديم تهنئة بالمولد النبوي الشريف.

وشدد المصدر على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشخصيات البارزة مثل الإمام الأكبر، مؤكدًا أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دعوات بالشفاء العاجل كان مجرد تعبير عن محبة المسلمين للإمام الطيب، وليس مؤشرًا على أي وعكة صحية.

وأشار المصدر إلى أن منشورات مثل: «كم سنرى من دعاء لشيخنا بالشفاء العاجل؟ القلوب الطيبة المحبة لشيخنا سوف تدعو له الآن»، تم تفسيرها خطأ على أنها أخبار عن صحته، بينما الحقيقة أن الإمام الأكبر بصحة جيدة ويواصل عمله بصورة طبيعية.

