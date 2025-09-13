قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الجامع الأزهر يستضيف ندوة حول تأثير الوعي العاطفي على وسائل التواصل

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

ينظم الجامع الأزهر الشريف اليوم السبت حلقة جديدة من الموسم السادس والعشرين لبرامجه المتخصصة، تحت عنوان "مراعاة المشاعر الإنسانية بين الشريعة والصحة النفسية". 

وتأتي هذه الفعالية برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بالإضافة إلى توجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

الندوة التي تُعقد في إطار برنامج الأزهر الموجه للمرأة، ستركز على موضوع "الوعي العاطفي وأثره على وسائل التواصل الاجتماعي"، حيث ستتناول النقاشات فيه كل من الدكتورة آيات أحمد، أستاذ الإعلام ورئيس قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام للبنات بجامعة الأزهر، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن، مدرس علم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة. وتدير الندوة الدكتورة سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد أن هذه الفعاليات تندرج ضمن مجموعة من الندوات التي تهدف إلى معالجة قضايا الأسرة والمجتمع، وبالأخص تلك المتعلقة بالمرأة العربية والمسلمة.

 وأكد أن هذه الحلقة هي الخامسة ضمن سلسلة حلقات الموسم السادس والعشرين، الذي يتضمن أربعة محاور رئيسية تركز على قضايا الأسرة والمرأة في ضوء الشريعة والصحة النفسية والاجتماعية.

ويشار إلى أن التسجيل في البرنامج مُقتصر على النساء فقط ويجب أن يتم بشكل مسبق عبر الرابط الإلكتروني المخصص.

 كما سيتم منح المشاركات شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر عقب إتمام الدورة.

المرأة والأسرة الوعي العاطفي وسائل التواصل الاجتماعي البرامج الموجهة للمرأة

