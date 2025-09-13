قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
ديني

تنسيق الأزهر 2025.. رابط تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر .. سجل في دقائق

تنسيق جامعة الأزهر
تنسيق جامعة الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

فتحت جامعة الأزهر باب تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2025 اليوم السبت،  وقدم في تنسيق الأزهر الآلاف من طلاب الثانوية الأزهرية، الذين ينتظرون إعلان نتيجة رغبات القبول في جامعة الأزهر، وينتهي  باب تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر 2025،  الثلاثاء المقبل 16-9-2025.

تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر 2025

أعلنت  جامعة الأزهر، بدء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر السبت الموافق 13 سبتمبر وحتى الثلاثاء الموافق 16 من سبتمبر 2025.

وأوضحت الجامعة، أن تسجيل الرغبات متاح للطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2025م، وأهابت بأبنائها الطلاب تحري الدقة في كتابة رغباتهم، مؤكدة أن تنسيق هذا العام الدراسي (2025 - 2026) يتميز عن سابقه بوجود كليات جديدة نوعية تم افتتاحها في الجامعة؛ وهي:

1- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

2- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.


3- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.


4- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

1- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

2- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

1- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

2- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

رابط تسجيل رغبات تنسيق جامعة الأزهر 2025
 

يمكن تسجيل رغبات طلاب جامعة الأزهر من خلال الرابط التالي: اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا

مؤشرات القبول وفق نتائج 2024

اعتمدت التوقعات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2025 على نتائج التنسيق الماضي، حيث تم توحيد الحدود الدنيا لكليات القمة مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى الأقاليم المختلفة لضمان العدالة. 

وشهد عام 2024 نجاح 91,341 طالبًا وطالبة بالدورين، بينما تقدم للتنسيق 77,065 منهم.

توقعات كليات القمة – القسم العلمي (بنين وبنات)

طب القاهرة: 618 درجة بنسبة 95.08%

طب دمياط: 613 درجة بنسبة 94.31%

طب أسيوط: 609 درجات بنسبة 93.69%

طب الأسنان القاهرة: 607 درجات بنسبة 93.38%

صيدلة القاهرة: 599 درجات بنسبة 92.15%

هندسة القاهرة: 582 درجات بنسبة 89.54%

هندسة قنا: 576 درجات بنسبة 88.62%

أبرز كليات القسم العلمي بنين

العلوم – القاهرة: 516 درجة (79.38%)

الهندسة الزراعية – القاهرة: 518 درجة (79.69%)

اللغات والترجمة – عام: 491 درجة (75.54%)

معهد فني التحاليل البيولوجية – علوم القاهرة: 567 درجة (87.23%)

معهد فني المختبرات – علوم القاهرة: 559 درجة (86%)

الإعلام: 453 درجة (69.69%)

التجارة – القاهرة عام: 481 درجة (74%)

الزراعة – القاهرة: 478 درجة (73.54%)

التربية – القاهرة عام: 379 درجة (58.31%)

اللغة العربية – عام: 435 درجة (53.08%)

أبرز كليات القسم العلمي بنات

التمريض – بنات: 578 درجة (88.92%)

العلوم – عام: 562 درجة (86.46%)

المعهد الفني للتمريض – مستشفى الأزهر التخصصي: 577 درجة (85.69%)

الإعلام: 525 درجة (80.77%)

الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة – شعبة الشريعة والقانون بالإنجليزية: 488 درجة (75.8%)

كليات القسم الأدبي – بنين

اللغات والترجمة – عام: 355 درجة (56.35%)

الإعلام: 440 درجة (69.84%)

شريعة وقانون بالإنجليزية بمصروفات: 496 درجة (78.73%)

التجارة – القاهرة عام: 429 درجة (68.1%)

التربية الرياضية – القاهرة: 357 درجة (56.67%)

أصول الدين – القاهرة عام: 351 درجة (55.71%)

اللغة العربية – عام: 340 درجة (53.97%)

معهد معاوني القضاء – شريعة وقانون بالقاهرة: 353 درجة (56.03%)

كليات القسم الأدبي – بنات

الإعلام: 519 درجة (82.38%)

الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة – شعبة الشريعة والقانون بالإنجليزية: 494 درجة (78.41%)

التجارة – القاهرة عام: 406 درجات (64.44%)

معهد معاوني القضاء – دراسات إسلامية عربية بنات القاهرة: 409 درجات (64.92%)

نسب نجاح الثانوية الأزهرية 2025

أعلنت مشيخة الأزهر اعتماد النتيجة للعام 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، فيما وصلت النسبة في القسم الأدبي إلى 45.50%، بينما سجلت النسبة العامة للنجاح 53.99%.

توزيع درجات القسم العلمي

المجموع الكلي 650 درجة، موزعة على القرآن الكريم، الفقه، التفسير، التوحيد، الحديث، النحو، الصرف، البلاغة، الأدب والنصوص، اللغة الأجنبية، إلى جانب مواد الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء والأحياء.

توزيع درجات القسم الأدبي

المجموع النهائي 630 درجة، ودرجة النجاح 315 درجة، تشمل القرآن الكريم، الفقه، التفسير، التوحيد، الحديث، النحو، الصرف، البلاغة، الأدب والنصوص، الإنشاء، اللغة الأجنبية، التاريخ، الجغرافيا، والمنطق.

خطوات إدخال الرغبات

الدخول على موقع مكتب التنسيق الرسمي

إدخال رقم الجلوس والرقم السري

الاطلاع على الكليات المتاحة وفق المجموع والمنطقة الجغرافية

ترتيب الرغبات حسب الأولوية

مراجعة البيانات قبل الحفظ النهائي مع إمكانية التعديل

طباعة استمارة الرغبات للاحتفاظ بها


 

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

وحدة سكان البياضية

"وحدة السكان" تشارك في معرض نوادي المرأة ضمن مبادرة "حقك تنظمي" بالاقصر

صورة أرشيفية

اليوم.. ضعف المياه لمدة 20 ساعة بمدينة جرجا وبعض القرى بسوهاج

صورة أرشيفية

حرمهم من الامتحان.. طلاب تربية سوهاج يتهمون أستاذًا بالتنمر والتمييز ويُطالبون بتحقيق فوري

بالصور

دراسة تكشف: حبوب الإفطار تهدد صحة الأطفال بمخاطر خطيرة

مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي

استدعاء أكثر من 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب خطيرة

سيارات
سيارات
سيارات

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

