تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات

أعلنت جامعة الأزهر رسميًا تفاصيل تنسيق القبول بكلياتها للعام الجامعي الجديد 2025، محددة موعد بدء تسجيل الرغبات عبر مكتب التنسيق الإلكتروني، إلى جانب استعراض مؤشرات نتيجة تنسيق كليات 2024 لطلاب الثانوية الأزهرية علمي بنين وبنات، حيث تصدرت كليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم مؤشرات البحث بين الطلاب الناجحين.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2025

كشف الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، عن اعتماد نتيجة التنسيق للعام الجامعي 2024 – 2025، مؤكدًا توحيد الحد الأدنى للقبول في الكليات العملية (الطب – طب الأسنان – الصيدلة – الهندسة) بين البنين والبنات، بالإضافة إلى توحيد الحد الأدنى لشعب القانون بكليات الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن إجمالي عدد الناجحين في الثانوية الأزهرية بلغ 91,341 طالبًا، تقدم منهم للتنسيق 77,065 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ترسيخًا لمبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات على مستوى الجمهورية.

الحد الأدنى للقبول بالكليات العملية

كلية الطب القاهرة (بنين وبنات): 618 درجة بنسبة 95.08%

كلية طب دمياط (بنين وبنات): 613 درجة بنسبة 94.31%

كلية طب أسيوط (بنين وبنات): 609 درجات بنسبة 93.69%

كلية الصيدلة القاهرة (بنين وبنات): 599 درجة بنسبة 92.15%

كلية طب الأسنان القاهرة (بنين وبنات): 607 درجات بنسبة 93.38%

كلية الهندسة القاهرة (بنين وبنات): 582 درجة بنسبة 89.54%

كلية الهندسة بنين قنا: 576 درجة بنسبة 88.62%

نتيجة تنسيق القسم العلمي (بنين)

كلية العلوم القاهرة (516 درجة بنسبة 79.38%)

كلية الهندسة الزراعية (518 درجة بنسبة 79.69%)

كلية اللغات والترجمة (491 درجة بنسبة 75.54%)

معهد فني التحاليل البيولوجية (567 درجة بنسبة 87.23%)

معهد فني المختبرات (559 درجة بنسبة 86%)

كلية الإعلام (453 درجة بنسبة 69.69%)

كلية التجارة (481 درجة بنسبة 74%)

كلية الزراعة (478 درجة بنسبة 73.54%)

كلية التربية (379 درجة بنسبة 58.31%)

كلية اللغة العربية (435 درجة بنسبة 53.08%)

نتيجة تنسيق القسم العلمي (بنات)

كلية التمريض (578 درجة بنسبة 88.92%)

كلية العلوم (562 درجة بنسبة 86.46%)

المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي (577 درجة بنسبة 85.69%)

كلية الإعلام (525 درجة بنسبة 80.77%)

كلية الدراسات الإسلامية والعربية شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (488 درجة بنسبة 75.8%)

موعد تسجيل رغبات تنسيق جامعة الأزهر 2025

أعلن رئيس الجامعة أن تسجيل الرغبات يبدأ من يوم السبت 13 سبتمبر 2025، ويستمر حتى الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لطلاب الدورين الأول والثاني من الثانوية الأزهرية.

كليات جديدة في تنسيق 2025 – 2026

شهد هذا العام إضافة كليات نوعية جديدة إلى منظومة جامعة الأزهر، شملت:

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (بنين وبنات – القاهرة).

كلية الطب البيطري (بنين – حوش عيسى بالبحيرة، وبنين – أسيوط).

كلية البنات الأزهرية بمطروح.

كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

رابط تسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2025

يمكن للطلاب الناجحين تسجيل رغباتهم عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني:

اضغط هنا للتسجيل

23 تخصصًا جديدًا في جامعة الأزهر 2025

أعلن فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن إدراج 23 برنامجًا علميًا جديدًا ضمن تنسيق كليات جامعة الأزهر للعام 2025، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.



وأوضح أن هذه البرامج العلمية الخاصة بمصروفات تمت الموافقة عليها من مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأكد رئيس الجامعة أن الرسوم الدراسية لهذه البرامج ستكون أقل من مثيلاتها في الجامعات الأخرى، مشيرًا إلى أن البرامج الجديدة تشمل مجالات متعددة من اللغات والعلوم والهندسة والإعلام والتربية والعلوم التطبيقية، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب.

أبرز البرامج الجديدة في كليات الأزهر

1- برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها (كلية اللغة العربية بالقاهرة).

2- برنامج جودة وسلامة الغذاء (كليات الزراعة).

3- برنامج الإعلام باللغة الإنجليزية (كليات الإعلام).

4- برنامج إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية (كليات الدراسات الإنسانية بنات).

5- برنامج الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية (كليات الدراسات الإنسانية بنات).

6- برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية (كليات الدراسات الإنسانية).

7- برنامج إدارة ريادة الأعمال والابتكار (كليات التجارة).

8- برنامج نظم ومعلومات الأعمال BIS (كليات التجارة).

9- برنامج القراءات القرآنية وعلومها لكبار السن (كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة).

10- برنامج القراءات القرآنية وعلومها لكبار السن (كلية القرآن الكريم).

11- برنامج تكنولوجيا الملابس (كلية الاقتصاد المنزلي).

12- برنامج إعداد معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية (كليات التربية).

13- برنامج إعداد معلم البيولوجيا والجيولوجيا باللغة الإنجليزية (كليات التربية).

14- برنامج هندسة تنسيق الحدائق واللاندسكيب (كليات الهندسة الزراعية).

15- برنامج التحاليل البيولوجية والكيمياء (كليات العلوم).

16- برنامج التكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية الجزيئية (كليات العلوم).

17- برنامج الفيزياء الإشعاعية والطبية (كليات العلوم).

18- برنامج الجيولوجيا الهندسية والبيئية (كليات العلوم).

19- برنامج الكيمياء التطبيقية الصناعية (كليات العلوم).

20- برنامج الطاقة المتجددة والمستدامة (كليات الهندسة بنين وبنات).

21- برنامج هندسة النظم الذكية (كليات الهندسة بنين وبنات).

22- برنامج هندسة العمارة البيئية والعمران (كليات الهندسة بنين وبنات).

23- برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية (كليات الهندسة بنين وبنات).

6 كليات جديدة في تنسيق الأزهر 2025

وأوضح رئيس الجامعة أن العام 2025 سيشهد افتتاح 6 كليات جديدة، في فروع الأزهر بالقاهرة والوجهين البحري والقبلي، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وتشمل هذه الكليات:

* كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

* كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

* كلية البنات الأزهرية بقنا.

* كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

* كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى بمحافظة البحيرة.

* كلية البنات الأزهرية بمطروح.