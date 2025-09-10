قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف موعد لتسجيل الرغبات والكليات المُستحدثة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بدء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر يوم الثلاثاء الموافق 16 من سبتمبر الجاري ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 16من سبتمبر الجاري.

تنسيق الأزهر 2025

وأوضح رئيس الجامعة أن تسجيل الرغبات متاح للطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2025م.

وأهاب رئيس جامعة الأزهر، بأبنائه الطلاب تحري الدقة في كتابة رغباتهم، مؤكدًا أن تنسيق هذا العام الدراسي (2025 - 2026) يتميز عن سابقه بوجود كليات جديدة نوعية تم افتتاحها في الجامعة؛ وهي:

كليات جديدة في جامعة الأزهر

١- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

٢- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

٣- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.

٤- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

١- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

٢- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

١- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

٢- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

برامج جديدة في جامعة الأزهر

وأعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر عن حزمة برامج علميَّة جديدة تلبي حاجة المجتمع وسوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في ضوء رؤية مصر 2030م.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن هذه البرامج العلمية الخاصة بمصروفات تمت الموافقة عليها من خلال مجلس الجامعة، والمجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وبيَّن رئيس الجامعة أن هذه البرامج العلمية المتميزة روعي فيها أن تكون بأسعار أقل من نظيراتها في الجامعات الأخرى، وأن البرامج الجديدة هي:

1- برنامج إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بكليات التربيةو اللغة العربية.

2- برنامج جودة وسلامة الغذاء، بكليات الزراعة.

3- برنامج الإعلام (لغة إنجليزية)، بكليات الإعلام.

4- برنامج إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية.

5- برنامج الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية.

6- برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، بكليات الدراسات الإنسانية.

7- برنامج إدارة ريادة الأعمال والابتكار.

8- برنامج نظم ومعلومات الأعمال (BIS)، بكليات التجارة.

9- برنامج القراءات القرآنية وعلومها كبار السن ، بكليات الدراسات الإسلامية بالجامعة.

10-برنامج القراءات القرآنية وعلومها، كبار السن بكلية القرآن الكريم.

11- برنامج تكنولوجيا الملابس بكلية الإقتصاد المنزلي

12- برنامج إعداد معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية بالمدارس الدولية واللغات (للبنين والبنات).

13-برنامج إعداد معلم البيولوجيا والجيولوجيا باللغة الإنجليزية بالمدارس الدولية واللغات (للبنين والبنات) بكليات التربية.

14-هندسة تنسيق الحدائق واللاند سكيب بكليات الهندسة الزراعية.

15- برنامج التحاليل البيولوجية والكيمياء.

16- برنامج التكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية الجزيئية.

17- برنامج الفيزياء الإشعاعية والطبية.

18- برنامج الجيولوجيا الهندسية والبيئية.

19- برنامج الكيمياء التطبيقية الصناعية بكليات العلوم

20-برنامج الطاقة المتجددة والمستدامة بكليات الهندسة بنين وبنات.

21-برنامج هندسة النظم الذكية بكليات الهندسة بنين وبنات.

22-برنامج هندسة العمارة البيئية والعمران بكليات الهندسة بنين وبنات.

23- برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية بكليات الهندسة بنين وبنات.

تنسيق الأزهر تنسيق الأزهر 2025 جامعة الأزهر طلاب الأزهر كليات جامعة الأزهر برامج جامعة الأزهر

