تعليم جنوب سيناء يجري المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية

​بدأت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم السبت، الموافق 13 سبتمبر، المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية على مستوى المديرية، وذلك بديوانها العام في طور سيناء.

​حضر المقابلات لجنةٌ مشكّلة برئاسة عادل عتلم، مدير المديرية، وبعضوية كل من: الدكتور إيهاب إبراهيم الحو، عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة السويس، و خالد لطفي، مدير مديرية التنظيم والإدارة، و عصام رجب، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم "نقيب المعلمين" ، والمهندس مصطفى كمال زرد، رئيس مجلس أمناء المديرية، و يونان فرج الله عطية، مدير الموارد البشرية بالمديرية، واحمد طلعت مدير الشئون القانونية و مبارك شحاته، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.

​وسوف تجري المقابلات الشخصية لمسابقة التسكين والتجديد للوظائف الإشرافية على مستوى مديرية التربية والتعليم لمدة 4 أيام ، والتي شملت الوظائف الآتية: مدير ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة رسمية ورسمية للغات، ووظائف التوجيه الفني للعام الدراسي 2025-2026.

وتُجرى المقابلات اليوم السبت مع المتقدمين "تسكين" لوظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية، ووظائف التوجيه الفني "عام - أول - ثانوي - إعدادي" مادة أو نشاط، ومدير ووكيل مدرسة ثانوية فنية.

​كما تُجرى مقابلات "التجديد" للموجه الأول لمادة او نشاط، ومدير ووكيل مدرسة ثانوية فنية، ووظائف التوجيه الفني.

وستستمر المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية الأخرى حتى يوم الثلاثاء، الموافق 16 سبتمبر الجاري.



