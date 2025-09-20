جامعة عين شمس تعلن عن وظائف جديدة في عدة تخصصات.. قدم الآن

أعلنت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف التخصصية في مجال طب الأسنان، حيث أوضحت الجامعة حاجتها لتعيين 30 طبيب أسنان مقيم عن طريق الإعارة، وذلك وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم (397) الصادر بتاريخ 20 فبراير 2024.

وأكدت الجامعة أن التعيين سيكون بعقد سنوي قابل للتجديد لمدة ثلاث سنوات على الأقل وبحد أقصى خمس سنوات، على أن يكون التجديد مرهونًا بالحصول على تقارير أداء سنوية لا تقل عن "متوسط" خلال فترة شغل الوظيفة.

وتقع هذه الوظائف في المستوى الثالث من المجموعة النوعية لوظائف أطباء الأسنان، وتشمل مهامها العمل داخل كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، حيث سيتم اختيار المقبولين وفقًا لمجموعة من المعايير والشروط الدقيقة لضمان اختيار الكفاءات القادرة على خدمة العملية التعليمية والبحثية والطبية بالجامعة. وأكدت الكلية أن جميع الشروط الواردة في الإعلان تقع على مسئولية الجهة الطالبة للإعلان.

وفيما يتعلق بالمهارات الأساسية المطلوبة، اشترطت الجامعة أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس بتقدير عام لا يقل عن "جيد جدًا"، وألا يقل التقدير في مادة التخصص عن "جيد جدًا".

وفي حال عدم وجود العدد الكافي من المتقدمين بهذا الشرط، يمكن النظر في ترشيح الحاصلين على تقدير "جيد" في مادة التخصص. كما حددت الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد تم ترشيحه أو شغله سابقًا لوظيفة طبيب مقيم في التخصص المعلن عنه أو في أي تخصص آخر، وألا يكون قد سبق له التعيين في وظيفة معيد بكلية الطب أو طبيب مقيم وتركها أو استقال منها.

كما شددت الجامعة على ضرورة أن يكون الطبيب المتقدم قد أنهى فترة التدريب الإجباري (سنة الامتياز) وحصل على شهادة اعتماد التدريب من المستشفيات الجامعية التابعة لكلية التخرج، وألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات تتعلق بآداب أو شرف المهنة خلال هذه الفترة.

ومن بين الشروط الإضافية التي تم توضيحها أن الطبيبات المتقدمات لشغل وظائف تخصصات مثل التخدير والأشعة التشخيصية يوقعن على إقرار بالعمل في هذه المجالات رغم معرفتهن بالمخاطر المحتملة للتخدير أو التعرض للإشعاع أثناء الحمل.

أما المستندات المطلوبة للتقديم فتشمل: أصل شهادة التخرج، شهادة الامتياز، تصريح مزاولة المهنة، الموقف من التجنيد للذكور، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية، موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان، بالإضافة إلى صحيفة حالة جنائية موجهة إلى كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس.

وأوضحت الكلية أن الإعلان بدأ ويستمر حتى 2 أكتوبر 2025، وأن على من تنطبق عليهم الشروط التوجه شخصيًا لتقديم الطلبات باسم الأستاذ الدكتور عميد الكلية بمقر كلية طب الأسنان بالعباسية، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.