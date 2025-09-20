قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتشال جثث 19 شخصا بعد غرق قارب مطاطي قرب سواحل ليبيا
ما هي صلاة الأوابين التي أوصى بها النبي؟.. موعدها الصحيح وعدد ركعاتها
علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
سامح يوسف: الروح والحب بين لاعبي الزمالك ينعكسان على الأداء والنتائج
جامعة عين شمس تعلن عن وظائف جديدة في عدة تخصصات.. قدم الآن
الأمين العام للأمم المتحدة : على العالم ألا "يخاف" من إسرائيل
تراجع اللحوم والدواجن.. تباين أسعار بعض السلع الأساسية في مصر
أحمد بلال: محمد شريف مستواه سيئ بالأهلي..ويجب منح الفرصة لـ جراديشار
يوم حافل بالإنجازات والتحركات.. سوهاج تشهد افتتاحات جديدة وسيطرة على الأزمات
أبطالها متعافون.. مسرحية 7 راكب لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع الوعي بالمخدرات
هل نسيان التشهد الأوسط يلزم سجدتي السهو؟.. خطأ شائع لا تفعله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تعلن عن وظائف جديدة في عدة تخصصات.. قدم الآن

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

أعلنت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف التخصصية في مجال طب الأسنان، حيث أوضحت الجامعة حاجتها لتعيين 30 طبيب أسنان مقيم عن طريق الإعارة، وذلك وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم (397) الصادر بتاريخ 20 فبراير 2024.

وأكدت الجامعة أن التعيين سيكون بعقد سنوي قابل للتجديد لمدة ثلاث سنوات على الأقل وبحد أقصى خمس سنوات، على أن يكون التجديد مرهونًا بالحصول على تقارير أداء سنوية لا تقل عن "متوسط" خلال فترة شغل الوظيفة.

وتقع هذه الوظائف في المستوى الثالث من المجموعة النوعية لوظائف أطباء الأسنان، وتشمل مهامها العمل داخل كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، حيث سيتم اختيار المقبولين وفقًا لمجموعة من المعايير والشروط الدقيقة لضمان اختيار الكفاءات القادرة على خدمة العملية التعليمية والبحثية والطبية بالجامعة. وأكدت الكلية أن جميع الشروط الواردة في الإعلان تقع على مسئولية الجهة الطالبة للإعلان.

وفيما يتعلق بالمهارات الأساسية المطلوبة، اشترطت الجامعة أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس بتقدير عام لا يقل عن "جيد جدًا"، وألا يقل التقدير في مادة التخصص عن "جيد جدًا".

وفي حال عدم وجود العدد الكافي من المتقدمين بهذا الشرط، يمكن النظر في ترشيح الحاصلين على تقدير "جيد" في مادة التخصص. كما حددت الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد تم ترشيحه أو شغله سابقًا لوظيفة طبيب مقيم في التخصص المعلن عنه أو في أي تخصص آخر، وألا يكون قد سبق له التعيين في وظيفة معيد بكلية الطب أو طبيب مقيم وتركها أو استقال منها.

كما شددت الجامعة على ضرورة أن يكون الطبيب المتقدم قد أنهى فترة التدريب الإجباري (سنة الامتياز) وحصل على شهادة اعتماد التدريب من المستشفيات الجامعية التابعة لكلية التخرج، وألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات تتعلق بآداب أو شرف المهنة خلال هذه الفترة.

ومن بين الشروط الإضافية التي تم توضيحها أن الطبيبات المتقدمات لشغل وظائف تخصصات مثل التخدير والأشعة التشخيصية يوقعن على إقرار بالعمل في هذه المجالات رغم معرفتهن بالمخاطر المحتملة للتخدير أو التعرض للإشعاع أثناء الحمل.

أما المستندات المطلوبة للتقديم فتشمل: أصل شهادة التخرج، شهادة الامتياز، تصريح مزاولة المهنة، الموقف من التجنيد للذكور، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية، موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان، بالإضافة إلى صحيفة حالة جنائية موجهة إلى كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس.

وأوضحت الكلية أن الإعلان بدأ  ويستمر حتى 2 أكتوبر 2025، وأن على من تنطبق عليهم الشروط التوجه شخصيًا لتقديم الطلبات باسم الأستاذ الدكتور عميد الكلية بمقر كلية طب الأسنان بالعباسية، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية طب الأسنان كلية طب الأسنان بالعباسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

الانفلونزا

أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمنح المالك حق طلب إخلاء الشقة فورًا.. متى يحدث ذلك؟

ترشيحاتنا

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 19-9-2025

متي بشاي

متى بشاي: علاقات مصر وإسبانيا تستند لرصيد كبير من التعاون المشترك

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19-9-2025

بالصور

علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ

التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد