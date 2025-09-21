أسعار الذهب اليوم الأحد 21 سبتمبر.. عيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه

يبحث المواطنون الراغبون في شراء الذهب الي معرفة سعر عيار الذهب اليوم، والتي استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 21 سبتمبر 2025 في تعاملات محلات الصاغة.

و جاءت أسعار اعيرت الذهب قريبة من مستويات الأمس مع تحركات محدودة، متأثرة بأداء الأونصة في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار محليا.

ويواصل الذهب الحفاظ علي مكانته كملاذ آمن للمستثمرين والمواطنين الراغبين في الادخار أو شراء المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم الاحد 21 سبتمبر 2025

جاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية كالتالي:

عيار 24 سجل 5686 جنيها للبيع و5663 جنيها للشراء.

عيار 22 بلغ 5212 جنيها للبيع و5191 جنيها للشراء.

عيار 21 الأكثر تداولا سجل 4975 جنيها للبيع و4955 جنيها للشراء.

عيار 18 بلغ 4264 جنيها للبيع و4247 جنيها للشراء.

عيار 14 سجل 3317 جنيها للبيع و3303 جنيهات للشراء.

عيار 12 وصل إلى 2843 جنيها للبيع و2831 جنيها للشراء.

الأونصة سجلت 176846 جنيها للبيع و176135 جنيها للشراء، بينما بلغت بالدولار 3685.05 دولار.

الجنيه الذهب سجل 39800 جنيه للبيع و39640 جنيها للشراء.

أسعار الذهب امس السبت 20 سبتمبر 2025

عيار 24 بلغ 5674 جنيها للبيع و5651 جنيها للشراء.

عيار 22 سجل 5201 جنيها للبيع و5180 جنيها للشراء.

عيار 21 وصل إلى 4965 جنيها للبيع و4945 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 4256 جنيها للبيع و4239 جنيها للشراء.

عيار 14 بلغ 3310 جنيهات للبيع و3297 جنيها للشراء.

عيار 12 سجل 2837 جنيها للبيع و2826 جنيها للشراء.

الأونصة بلغت 176490 جنيها للبيع و175779 جنيها للشراء، بينما سجلت بالدولار 3684.94 دولار.

الجنيه الذهب وصل إلى 39720 جنيها للبيع و39560 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اول امس الجمعة 19 سبتمبر 2025

عيار 24 سجل 5611 جنيها للبيع و5589 جنيها للشراء.

عيار 22 بلغ 5144 جنيها للبيع و5123 جنيها للشراء.

عيار 21 سجل 4910 جنيهات للبيع و4890 جنيها للشراء.

عيار 18 وصل إلى 4209 جنيهات للبيع و4191 جنيها للشراء.

عيار 14 سجل 3273 جنيها للبيع و3260 جنيها للشراء.

عيار 12 بلغ 2806 جنيهات للبيع و2794 جنيها للشراء.

الأونصة بلغت 174535 جنيها للبيع و173824 جنيها للشراء، بينما سجلت بالدولار 3652.84 دولار.

الجنيه الذهب سجل 39280 جنيها للبيع و39120 جنيها للشراء.

الأعيرة الأكثر تداولا للذهب

يحتفظ عيار 21 بمكانته كالأكثر طلبا في السوق نظرا لارتباطه بمناسبات الزواج والخطوبة، بينما يفضل المستثمرون عيار 24 لما يتميز به من نقاء وقيمة مرتفعة.

أما عيار 18 فيحظى بشعبية كبيرة بين الشباب بسبب تنوع تصميماته وتكلفته الأقل، فيما تظل السبائك والجنيهات الذهبية الخيار الأفضل للراغبين في الاستثمار طويل الأجل.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

وتعتمد حركة أسعار الذهب محليا على عدة عوامل أبرزها أسعار الأونصة عالميا، تقلبات سعر الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى السياسات النقدية ومعدلات التضخم.

المصنعية ورسوم الدمغة علي سعر الذهب

تضاف إلى الأسعار المعلنة مصاريف مصنعية تتراوح بين 20 و80 جنيها للجرام حسب العيار والتصميم، إلى جانب رسوم دمغة ثابتة.

وتعد هذه التكاليف غير قابلة للاسترجاع عند البيع مرة أخرى حيث يتم خصمها من السعر النهائي لفاتورة الشراء.