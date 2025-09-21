قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
مصادر طبية: 14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل" على أي اعتداء جديد
الهدف والطريق..الأزهر يقدم نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد
استقرار أسعار التوابل والبهارات بالسوق المحلي واستمرار توازن المعروض مع الطلب
سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وأدخله الجنة
هل يجوز إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
جامعة القاهرة تواصل احتفالها بانطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026
شاهد أجواء تحية العلم وطابور الصباح في أول يوم دراسة بمدرسة المتفوقين بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم الأحد 21 سبتمبر.. عيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

يبحث المواطنون الراغبون في شراء الذهب الي معرفة سعر عيار الذهب اليوم، والتي استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 21 سبتمبر 2025 في تعاملات محلات الصاغة.

و جاءت أسعار اعيرت الذهب قريبة من مستويات الأمس مع تحركات محدودة، متأثرة بأداء الأونصة في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار محليا. 

ويواصل الذهب الحفاظ علي مكانته كملاذ آمن للمستثمرين والمواطنين الراغبين في الادخار أو شراء المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم الاحد 21 سبتمبر 2025

جاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية كالتالي:

عيار 24 سجل 5686 جنيها للبيع و5663 جنيها للشراء.
عيار 22 بلغ 5212 جنيها للبيع و5191 جنيها للشراء.
عيار 21 الأكثر تداولا سجل 4975 جنيها للبيع و4955 جنيها للشراء.
عيار 18 بلغ 4264 جنيها للبيع و4247 جنيها للشراء.
عيار 14 سجل 3317 جنيها للبيع و3303 جنيهات للشراء.
عيار 12 وصل إلى 2843 جنيها للبيع و2831 جنيها للشراء.
الأونصة سجلت 176846 جنيها للبيع و176135 جنيها للشراء، بينما بلغت بالدولار 3685.05 دولار.
الجنيه الذهب سجل 39800 جنيه للبيع و39640 جنيها للشراء.

أسعار الذهب امس السبت 20 سبتمبر 2025

عيار 24 بلغ 5674 جنيها للبيع و5651 جنيها للشراء.
عيار 22 سجل 5201 جنيها للبيع و5180 جنيها للشراء.
عيار 21 وصل إلى 4965 جنيها للبيع و4945 جنيها للشراء.
عيار 18 سجل 4256 جنيها للبيع و4239 جنيها للشراء.
عيار 14 بلغ 3310 جنيهات للبيع و3297 جنيها للشراء.
عيار 12 سجل 2837 جنيها للبيع و2826 جنيها للشراء.
الأونصة بلغت 176490 جنيها للبيع و175779 جنيها للشراء، بينما سجلت بالدولار 3684.94 دولار.
الجنيه الذهب وصل إلى 39720 جنيها للبيع و39560 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اول امس الجمعة 19 سبتمبر 2025

عيار 24 سجل 5611 جنيها للبيع و5589 جنيها للشراء.
عيار 22 بلغ 5144 جنيها للبيع و5123 جنيها للشراء.
عيار 21 سجل 4910 جنيهات للبيع و4890 جنيها للشراء.
عيار 18 وصل إلى 4209 جنيهات للبيع و4191 جنيها للشراء.
عيار 14 سجل 3273 جنيها للبيع و3260 جنيها للشراء.
عيار 12 بلغ 2806 جنيهات للبيع و2794 جنيها للشراء.
الأونصة بلغت 174535 جنيها للبيع و173824 جنيها للشراء، بينما سجلت بالدولار 3652.84 دولار.
الجنيه الذهب سجل 39280 جنيها للبيع و39120 جنيها للشراء.

الأعيرة الأكثر تداولا للذهب

يحتفظ عيار 21 بمكانته كالأكثر طلبا في السوق نظرا لارتباطه بمناسبات الزواج والخطوبة، بينما يفضل المستثمرون عيار 24 لما يتميز به من نقاء وقيمة مرتفعة. 

أما عيار 18 فيحظى بشعبية كبيرة بين الشباب بسبب تنوع تصميماته وتكلفته الأقل، فيما تظل السبائك والجنيهات الذهبية الخيار الأفضل للراغبين في الاستثمار طويل الأجل.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

وتعتمد حركة أسعار الذهب محليا على عدة عوامل أبرزها أسعار الأونصة عالميا، تقلبات سعر الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى السياسات النقدية ومعدلات التضخم. 

المصنعية ورسوم الدمغة علي سعر الذهب

تضاف إلى الأسعار المعلنة مصاريف مصنعية تتراوح بين 20 و80 جنيها للجرام حسب العيار والتصميم، إلى جانب رسوم دمغة ثابتة. 

وتعد هذه التكاليف غير قابلة للاسترجاع عند البيع مرة أخرى حيث يتم خصمها من السعر النهائي لفاتورة الشراء.

سعر الذهب شراء الذهب الذهب سعر عيار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

أسعار الطماطم

زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالحكومة الأسبوع الجاري

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالحكومة الأسبوع الجاري

كولر

مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

ترشيحاتنا

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

ترامب

ترامب يوقف خطة إغلاق شركة الصلب الأمريكية أحد مصانعها باستخدام سلطة "السهم الذهبي"

بالصور

بـ «سبب فرحتي» .. أصالة وأحمد سعد يتألقان في احتفالية اليوم الوطني السعودي |شاهد

أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة

بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد

معهد ديني
معهد ديني
معهد ديني

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد

مى عمر
مى عمر
مى عمر

فستان بسيط.. درة تخطف الأنظار بظهورها

درة
درة
درة

فيديو

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد