ياسر إبراهيم يحرز هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود
أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة
بخطاب مرتجل .. ترامب يهاجم دول العالم والأمم المتحدة
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة
أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة
المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟
تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي
تحرك سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
ترامب: إيران راع رئيسي للإرهاب.. وحماس ترفض السلام
تريزيجيه يعيد تقدم الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء
أخبار البلد

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

يبحث المواطنون عن  أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025  في تعاملات محلات الصاغة، حيث جاءت تحركات طفيفة، متأثرة بتغيرات الأونصة في البورصات العالمية إلى جانب حركة سعر صرف الدولار محليا. 

ويواصل المعدن الأصفر حفاظه على جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين والمواطنين الراغبين في الادخار أو شراء المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24: بيع 5817 جنيه، شراء 5794 جنيه
عيار 22: بيع 5332 جنيه، شراء 5311 جنيه
عيار 21: بيع 5090 جنيه، شراء 5070 جنيه
عيار 18: بيع 4363 جنيه، شراء 4346 جنيه
عيار 14: بيع 3393 جنيه، شراء 3380 جنيه
عيار 12: بيع 2909 جنيه، شراء 2897 جنيه
الأونصة: بيع 180934 جنيه، شراء 180223 جنيه
الجنيه الذهب: بيع 40720 جنيه، شراء 40560 جنيه
الأونصة بالدولار: 3769.32 دولار

أسعار الذهب  الاحد 21 سبتمبر 2025
 

عيار 24 سجل 5686 جنيها للبيع و5663 جنيها للشراء.
عيار 22 بلغ 5212 جنيها للبيع و5191 جنيها للشراء.
عيار 21 الأكثر تداولا سجل 4975 جنيها للبيع و4955 جنيها للشراء.
عيار 18 بلغ 4264 جنيها للبيع و4247 جنيها للشراء.
عيار 14 سجل 3317 جنيها للبيع و3303 جنيهات للشراء.
عيار 12 وصل إلى 2843 جنيها للبيع و2831 جنيها للشراء.
الأونصة سجلت 176846 جنيها للبيع و176135 جنيها للشراء، بينما بلغت بالدولار 3685.05 دولار.
الجنيه الذهب سجل 39800 جنيه للبيع و39640 جنيها للشراء.

أسعار الذهب  السبت 20 سبتمبر 2025


عيار 24 بلغ 5674 جنيها للبيع و5651 جنيها للشراء.
عيار 22 سجل 5201 جنيها للبيع و5180 جنيها للشراء.
عيار 21 وصل إلى 4965 جنيها للبيع و4945 جنيها للشراء.
عيار 18 سجل 4256 جنيها للبيع و4239 جنيها للشراء.
عيار 14 بلغ 3310 جنيهات للبيع و3297 جنيها للشراء.
عيار 12 سجل 2837 جنيها للبيع و2826 جنيها للشراء.
الأونصة بلغت 176490 جنيها للبيع و175779 جنيها للشراء، بينما سجلت بالدولار 3684.94 دولار.
الجنيه الذهب وصل إلى 39720 جنيها للبيع و39560 جنيها للشراء.

أسعار الذهب الجمعة 19 سبتمبر 2025


عيار 24 سجل 5611 جنيها للبيع و5589 جنيها للشراء.
عيار 22 بلغ 5144 جنيها للبيع و5123 جنيها للشراء.
عيار 21 سجل 4910 جنيهات للبيع و4890 جنيها للشراء.
عيار 18 وصل إلى 4209 جنيهات للبيع و4191 جنيها للشراء.
عيار 14 سجل 3273 جنيها للبيع و3260 جنيها للشراء.
عيار 12 بلغ 2806 جنيهات للبيع و2794 جنيها للشراء.
الأونصة بلغت 174535 جنيها للبيع و173824 جنيها للشراء، بينما سجلت بالدولار 3652.84 دولار.
الجنيه الذهب سجل 39280 جنيها للبيع و39120 جنيها للشراء.

الأعيرة الأكثر تداولا

يحتفظ عيار 21 بمكانته كالأكثر طلبا، خاصة مع ارتباطه بالخطوبة والزواج. 

فيما يفضل المستثمرون عيار 24 نظرا لارتفاع نقائه وقيمته، بينما يلقى عيار 18 إقبالا واسعا من الشباب بسبب تنوع أشكاله وتكلفته الأقل مقارنة بالعيارات الأخرى. 

وتبقى السبائك والجنيهات الذهبية الخيار الأمثل للراغبين في استثمار طويل الأجل بعيدا عن المصنعية ورسوم التصنيع.

العوامل المؤثرة على الأسعار

تتحرك أسعار الذهب في السوق المحلية وفقا لعدد من العوامل أبرزها أسعار الأونصة عالميا، وتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب السياسات النقدية ومعدلات التضخم. 

هذه العوامل مجتمعة تحدد اتجاهات السوق سواء بالصعود أو الهبوط.

المصنعية ورسوم الدمغة

تضاف إلى الأسعار المعلنة مصاريف مصنعية تتراوح بين 20 و80 جنيها للجرام حسب نوع العيار والتصميم، بالإضافة إلى رسوم دمغة ثابتة. 

سعر الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء أسعار الذهب في مصر الذهب متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر متوسط أسعار الذهب

