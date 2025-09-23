أخبار الوادي الجديد| إحالة مسئولي التموين للتحقيق لوجود تلاعب في وزن رغيف الخبز.. وظائف جديدة بنظام الندب والإعارة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد: إحالة مسؤلي التموين للتحقيق لوجود تلاعب في وزن رغيف الخبز المدعم

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، في جولةٍ مفاجئة صباح اليوم، أحد مخابز مدينة الخارجة، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بجودة إنتاج رغيف الخبز ووصول الدعم لمستحقيه.

و وجّه المحافظ بإحالة المسؤلين بمديرية التموين للتحقيق و تحرير مخالفة و توقيع غرامة مالية للمخبز؛ لوجود نقص بوزن الرغيف المدعم، وتوجيه إنذار بالغلق حال تكرار المخالفة.

محافظ الوادي الجديد يُصدر قرارًا بتكليف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قرارًا بتكليف الدكتورة سلوى مصطفى محمد مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد ندبًا، كمدير لمديرية التموين والتجارة الداخلية لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لضخ دماء جديدة بين القيادات التنفيذية، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئاسة مركز الفرافرة: فتح باب التسجيل للحصول على وحدات سكنية.. التفاصيل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن فتح باب التقديم للراغبين في الحصول على وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي لحصر المتقدمين وتحديد الاحتياج تمهيدا للبدء في إجراءات التقدم للحصول علي وحدة سكنية طبقا للشروط المعلنة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ أثناء اللقاء الجماهيري بمسجد الحصري بمدينة الفرافرة.

وتضمنت شروط التقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية وان السن لا يقل عن 21 سنة، وعدم اسبقية استفادة المتقدم أو أسرته من وحدات مدعومة من الدولة، وأن يكونوالتقديم لوحدة سكنية واحده.

وتضمنت المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي سارية إقامة بمركز الفرافرة) وإقامة دائمة بنطاق المركز على أن تقدم الطلبات بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 17-9-2025 إلى يوم الخميس.

محافظة الوادى الجديد تعلن عن وظائف جديدة بنظام الندب والإعارة الداخلية

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن عدد من الوظائف بناء على موافقة اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم لندب او إعارة عدد من الوظائف شملت مهندسين ، باحثين ، فنيين ، سائقين ، عمال) للعمل بديوان عام المحافظة لإلحاقهم بالعمل بجهاز معلومات شبكات المرافق والتخطيط بمحافظة الوادي الجديد لسد العجز بالجهاز وشملت وظائف مهندس اول، ومحاسب وباحث قانون وباحث شئون عاملين

فني صيانة وسائق عامل خدمات

وتضمت الشروط العامة ان يكون المتقدم خاضعا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016، ولائحته التنفيذية وان يكون معين على درجة دائمة بالموازنة العامة للدولة او الصناديق الخاصة والايكون محالا للمحاكمة التأديبية او الجنائية او موقوف عن العمل أو قيد، والتحقيق أمام النيابة الادارية و ان يكون لديه خبرة 3 سنوات في الوظائف من 2 إلى 5 فى الجدول.

ويقدم الطلب باسم مدير مديرية التنظيم والإدارة لمدة 10 أيام اعتبارا من تاريخ الإعلان ويقدم الطلب ورقي بمقر مديرية التنظيم والإدارة بمجمع المصالح واليكترونى على الموقع المعلن على صفحة المحافظة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.