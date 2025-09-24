3 وظائف قيادية شاغرة في وزارة المالية.. الشروط وطريقة التقديم

توفر وزارة المالية فرص عمل لبعض الوظائف القيادية، حيث أعلنت الوزارة طلبها لـ 3 وظائف قيادية شاغرة وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية .

الوظيفة الأولى: مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والاجتماعات

المهارات المطلوبة الوظيفة:

تخطيط والإشراف على الفعاليات الداخلية والاجتماعية والثقافية.

تنظيم المؤتمرات والفعاليات الرسمية.

متابعة استقبال الزوار وتوزيع الكتيبات الإرشادية.

الإلمام بالقوانين واللوائح، إجادة لغة أجنبية، التعامل مع الحاسب الآلي، القدرة على القيادة والتخطيط، مهارات تحليلية واتصال عالية.

سنوات الخبرة:

سنة على الأقل في الدرجة الأدنى (الأول أ) أو 17 عامًا خبرة لمتقدمي خارج الجهاز الإداري.

الوظيفة الثانية: مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

المهارات المطلوبة لهذه الوظيفة

وضع الخطة السنوية للمراجعة الداخلية.

متابعة الالتزام بالدستور والقوانين والسياسات.

مراجعة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية

إجادة اللغة الإنجليزية، استخدام الحاسب الآلي، الإلمام بالقوانين، القدرة على إدارة الوقت والأزمات وصياغة التقارير.

سنوات الخبرة:

عام على الأقل في الدرجة الأدنى أو 17 عامًا خبرة لمتقدمي خارج الجهاز الإداري، مع استيفاء شروط هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

الوظيفة الثالثة: رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

المهارات المطلوبة لهذه الوظيفة

إعداد الإطار العام للخطة الاستراتيجية.

التنسيق بين القطاعات لترجمة الاستراتيجية إلى مشروعات وبرامج.

متابعة الأداء والتأكد من تحقيق المستهدفات.

المعرفة التامة بالقوانين، إجادة لغة أجنبية، التعامل مع الحاسب الآلي، مهارات اتصال وتحليل عالية، التخطيط والإبداع وإدارة الأزمات.

سنوات الخبرة

عام على الأقل في الدرجة الأدنى أو 18 عامًا خبرة لمتقدمي خارج الجهاز الإداري.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة المالية

4 صور شخصية حديثة.

نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان الإلكتروني.

4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية (وجه وخلف في ورقة واحدة).

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.

بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

شهادات ودورات تدريبية تثبت المهارات المطلوبة.

للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري: شهادات خبرة معتمدة ومختومة.

مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

تقديم ملفين ورقيين (أصل + صورة) + أسطوانة مدمجة CD تحتوي على جميع المستندات بصيغة PDF.

طريقة التقديم :

يتم تسليم الأوراق المطلوبة خلال الفترة من 24 سبتمبر 2025 وحتى 27 أكتوبر 2025، على أن يتم تسليم الطلبات يدويًا بمقر الوزارة بمدينة نصر.

مقر تسليم الطلبات: الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، أبراج وزارة المالية – امتداد رمسيس – مدينة نصر – برج رقم 4 – الدور 7 – غرفة رقم 710 – القاهرة.