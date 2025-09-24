قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النبراوي يتفقد موقع نادي مهندسي الغربية ويناقش عددا من الملفات
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ختام الأربعاء
قرارات جديدة من التموين| حذف وفلترة فئات وتعديل شروط الدعم في 2025.. تفاصيل
خالد الجندي: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" لا تدعو إلى حرية الكفر
رئيس جامعة المنصورة: نعتز بالعلاقات العلمية والأكاديمية الممتدة مع الجامعات الليبية
بينهم أب وابنه.. مصرع 3 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط
حسابه عسير.. العلاج الطبيعي تحذر من تصوير المرضى أثناء جلسات العلاج
الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد.. تفاصيل
النحاس يفرض معسكرًا مغلقًا للأهلي قبل مباراة القمة
حالة الطقس غدا في مصر.. أجواء صيفية نهارا خريفية ليلا
الرئيس الإيراني: لا نسعى لتصنيع أسلحة نووية أو امتلاكها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 وظائف قيادية شاغرة في وزارة المالية.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف خالية
وظائف خالية
رشا عوني

توفر وزارة المالية فرص عمل لبعض الوظائف القيادية، حيث أعلنت الوزارة طلبها لـ 3 وظائف قيادية شاغرة وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية . 

الوظيفة الأولى: مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والاجتماعات

المهارات المطلوبة  الوظيفة: 

  • تخطيط والإشراف على الفعاليات الداخلية والاجتماعية والثقافية.
  • تنظيم المؤتمرات والفعاليات الرسمية.
  • متابعة استقبال الزوار وتوزيع الكتيبات الإرشادية.
  • الإلمام بالقوانين واللوائح، إجادة لغة أجنبية، التعامل مع الحاسب الآلي، القدرة على القيادة والتخطيط، مهارات تحليلية واتصال عالية.

سنوات الخبرة:

سنة على الأقل في الدرجة الأدنى (الأول أ) أو 17 عامًا خبرة لمتقدمي خارج الجهاز الإداري.

المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٢
وظائف وزارة المالية

الوظيفة الثانية: مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

المهارات المطلوبة لهذه الوظيفة

وضع الخطة السنوية للمراجعة الداخلية.

متابعة الالتزام بالدستور والقوانين والسياسات.

مراجعة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية

إجادة اللغة الإنجليزية، استخدام الحاسب الآلي، الإلمام بالقوانين، القدرة على إدارة الوقت والأزمات وصياغة التقارير.

سنوات الخبرة:

عام على الأقل في الدرجة الأدنى أو 17 عامًا خبرة لمتقدمي خارج الجهاز الإداري، مع استيفاء شروط هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

الوظيفة الثالثة: رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

المهارات المطلوبة لهذه الوظيفة

  • إعداد الإطار العام للخطة الاستراتيجية.
  • التنسيق بين القطاعات لترجمة الاستراتيجية إلى مشروعات وبرامج.
  • متابعة الأداء والتأكد من تحقيق المستهدفات.
  • المعرفة التامة بالقوانين، إجادة لغة أجنبية، التعامل مع الحاسب الآلي، مهارات اتصال وتحليل عالية، التخطيط والإبداع وإدارة الأزمات.

سنوات الخبرة

عام على الأقل في الدرجة الأدنى أو 18 عامًا خبرة لمتقدمي خارج الجهاز الإداري.

المرصد الإعلامى لوزارة المالية ينفى التصريحات المنسوبة للوزير حول الجنيه | برلمانى
وزارة المالية

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة المالية

  • 4 صور شخصية حديثة.
  • نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان الإلكتروني.
  • 4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية (وجه وخلف في ورقة واحدة).
  • بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.
  • بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.
  • شهادات ودورات تدريبية تثبت المهارات المطلوبة.
  • للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري: شهادات خبرة معتمدة ومختومة.
  • مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.
  • تقديم ملفين ورقيين (أصل + صورة) + أسطوانة مدمجة CD تحتوي على جميع المستندات بصيغة PDF.

طريقة التقديم : 

يتم تسليم الأوراق المطلوبة خلال الفترة من 24 سبتمبر 2025 وحتى 27 أكتوبر 2025، على أن يتم تسليم الطلبات يدويًا بمقر الوزارة بمدينة نصر.

مقر تسليم الطلبات: الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، أبراج وزارة المالية – امتداد رمسيس – مدينة نصر – برج رقم 4 – الدور 7 – غرفة رقم 710 – القاهرة.

وظائف خالية في وزارة المالية وزارة المالية وظائف وزارة المالية وظائف خالية للشباب وظائف خالية بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

ترشيحاتنا

جوجل

في محاولة لمنافسة آبل|جوجل تطلق برنامج «Level Up» لتحفيز المطورين لصنع ألعاب أفضل على أندرويد

Pixel 10 Pro XL

هل تواجه مشكلة في صوت فيديوهاتك على Pixel 10 Pro XL؟.. جوجل ترد

OnePlus 15

تسريب الصور الأولى لهاتف OnePlus 15.. تصميم جديد ومثير للجدل لمنافس آيفون 17 وجالكسي S26

بالصور

إزالة المبنى القديم وإنشاء جديد.. خطة متكاملة لتطوير مستشفى حميات الزقازيق

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الماتشا

الماتشا
الماتشا
الماتشا

أخبار السيارات| الإيرباجز المضروبة سلاح صيني خفي.. سيارات خارقة بسرعة البرق من BMW

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد