قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعفاء العمال من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي طبقا لقانون العمل
عبد الغفار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وشركة WMC لتعزيز الرعاية الصحية
إيرادات السينما المصرية| درويش في الصدارة.. وفهمي والسقا يجمعان 10 آلاف جنيه
وزير الكهرباء: مصر أصبحت جزء مهما من خارطة العالم النووي للاستخدام السلمي
هل يجوز تعاطي المخدرات للتقليل من الشعور بالإرهاق في قيادة السيارات؟
ليس أمامه خيارات كثيرة.. أزمة الوسط تربك الزمالك بقمة الأهلي
غرف الدردشة المغلقة.. تحديات جديدة تواجه المجتمع في عالم الإنترنت
محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه»
بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي
وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى الضبعة| صور
قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك
بدأ العد التنازلي| آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الوادي الجديد تكشف حقيقة الشائعات حول أجور وظائف مؤقتة بالمدن الجامعية

بيان اعلامي
بيان اعلامي
منصور ابوالعلمين

تقدمت جامعة الوادي الجديد الأهلية بخالص التهنئة إلى جميع منتسبيها وأبناء محافظة الوادي الجديد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيةً لهم دوام النجاح والتوفيق.

ونشرت الجامعة بيانًا رسميًا جاء فيه: "انطلاقًا من مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وحرصًا على سد العجز في العمالة، أعلنت جامعة الوادي الجديد الأهلية عن شغل عدد من الوظائف المؤقتة بالمدن الجامعية لاختيار أفضل العناصر للانضمام إلى منظومة العمل داخل هذه الجامعة الوليدة. وقد تم نشر الإعلان رسميًا عبر الصفحات الرسمية للجامعة."

وأوضحت الجامعة أنه رغم عدم استكمال إجراءات التعيين حتى الآن – حيث لم تُعقد أي اختبارات أو مقابلات، ولم تُبرم أي عقود مع المتقدمين – فقد رصدت مؤخرًا تداول بعض الصفحات غير الرسمية معلومات مغلوطة بشأن مستوى الأجور اليومية المقررة لهذه الوظائف.

وأكدت الجامعة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها من الواقع، وترى أن ترويج مثل هذه الادعاءات يمثل إساءة مباشرة لسمعتها ومحاولة لتشويه صورتها أمام الرأي العام، فضلًا عمّا تسببه من بلبلة وتعكير للصفو العام.

وشددت الجامعة على التزامها الدائم بالوضوح والمصداقية في كل ما يتعلق بإعلاناتها وإجراءاتها، مشيرةً إلى أنها شرعت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات المختصة ضد كل من نشر أو تداول هذه الأخبار الكاذبة.

واختتمت الجامعة بيانها بدعوة جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحرّي الدقة والموضوعية، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للجامعة، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال بياناتها الإعلامية.

الوادي الجديد جامعة الوادي الجديد الجامعة الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

قراءة القرآن الكريم

سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج

ترشيحاتنا

تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن

تامر الحبال: مبادرة دعم المصانع المتعثرة تحريك لعجلة الاقتصاد والتصدير

الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ

المؤتمر: الموقف المصري ثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية

النائب هاني حليم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن

نائب يطالب بخطة عاجلة لإنقاذ المصانع المهددة بالتعثر بسبب الأوضاع الاقتصادية

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد