جامعة الوادي الجديد تكشف حقيقة الشائعات حول أجور وظائف مؤقتة بالمدن الجامعية

تقدمت جامعة الوادي الجديد الأهلية بخالص التهنئة إلى جميع منتسبيها وأبناء محافظة الوادي الجديد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيةً لهم دوام النجاح والتوفيق.

ونشرت الجامعة بيانًا رسميًا جاء فيه: "انطلاقًا من مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وحرصًا على سد العجز في العمالة، أعلنت جامعة الوادي الجديد الأهلية عن شغل عدد من الوظائف المؤقتة بالمدن الجامعية لاختيار أفضل العناصر للانضمام إلى منظومة العمل داخل هذه الجامعة الوليدة. وقد تم نشر الإعلان رسميًا عبر الصفحات الرسمية للجامعة."

وأوضحت الجامعة أنه رغم عدم استكمال إجراءات التعيين حتى الآن – حيث لم تُعقد أي اختبارات أو مقابلات، ولم تُبرم أي عقود مع المتقدمين – فقد رصدت مؤخرًا تداول بعض الصفحات غير الرسمية معلومات مغلوطة بشأن مستوى الأجور اليومية المقررة لهذه الوظائف.

وأكدت الجامعة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها من الواقع، وترى أن ترويج مثل هذه الادعاءات يمثل إساءة مباشرة لسمعتها ومحاولة لتشويه صورتها أمام الرأي العام، فضلًا عمّا تسببه من بلبلة وتعكير للصفو العام.

وشددت الجامعة على التزامها الدائم بالوضوح والمصداقية في كل ما يتعلق بإعلاناتها وإجراءاتها، مشيرةً إلى أنها شرعت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات المختصة ضد كل من نشر أو تداول هذه الأخبار الكاذبة.

واختتمت الجامعة بيانها بدعوة جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحرّي الدقة والموضوعية، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للجامعة، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال بياناتها الإعلامية.