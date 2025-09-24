وكيل الأزهر يعتمد حركة ترقية 31288 من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالأزهر

اعتمد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، حركة ترقيات معلمى الأزهر الشريف للعام الحالي 2025، حيث شملت حركة هذا العام ترقية (31288) معلما ومعلمة على مستوى الجمهورية، انطلاقا من حرص الأزهر الشريف على دعم الكوادر التعليمية، والارتقاء بمستوى العملية التربوية داخل المعاهد الأزهرية.

وتضمن القرار ترقية (30702) مستوفيا طبيعيا للمدة البينية المقررة، وترقية (207) مستوفيا بتخفيض المدة البينية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة، وترقية (66) مستوفيا مبعوث على نفقة الأزهر الشريف، وترقية (110) مستوفيا من أصحاب الحالات المرضية، بالإضافة إلى ترقية (203) مستوفيا من المراحل السابقة.



وأكد فضيلة وكيل الأزهر على أن هذه الترقيات تأتي في إطار خطة الأزهر الشريف الاستراتيجية للارتقاء بالعملية التعليمية، ودعم الكفاءات التربوية، وتحقيق متطلبات الرضا الوظيفي والتحفيز المهني لشاغلي وظائف التعليم، انطلاقا من دور المعلم الأزهري في بناء الأجيال وغرس قيم الوسطية المستمدة من صحيح الدين والمنهج الأزهري الوسطي.

من ناحية أخرى أكد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل المعاهد الأزهرية، أنه بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026/2025 تم إطلاق مبادرة مجانية تحت اسم "معًا نتعلم" بعد موافقة فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح الشرقاوي، خلال تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن المبادرة، التي بدأت منذ فبراير 2024، تهدف إلى شرح المواد الدراسية الشرعية والعربية والثقافية لطلاب وطالبات الأزهر من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، بهدف تنمية قدراتهم العلمية وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار وكيل المعاهد الأزهرية إلى أن المبادرة لاقت إقبالاً واسعاً من الطلاب وأولياء الأمور، ونالت استحسانهم لما قدمته من دعم تعليمي مجاني ساعد على الحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية.

وأضاف وكيل المعاهد الأزهرية أن نسبة 75% من الكتب الدراسية وصلت بالفعل إلى المعاهد على مستوى الجمهورية منذ الأسبوع الأول للدراسة، وجارٍ استكمال طباعة وتسليم الجزء المتبقي قريبًا.