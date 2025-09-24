قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

أمين البحوث الإسلامية: خريجو الأزهر سفراء نور ووسطية يمدون الجسور بين الشعوب

محمد شحتة

شهد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، حفل تخرُّج دفعة سلطنة بروناي دار السَّلام مِنْ طلاب الأزهر الشريف للعام الجامعي 2024/ 2025م، الذي نظَّمته سفارة بروناي بالقاهرة في مركز الأزهر للمؤتمرات بحضور السفير وأهالي الطلَّاب.

الدكتور محمد الجندي: الإمام الأكبر يولِي اهتمامًا خاصًّا بالطلاب الوافدين

وقال الدكتور محمد الجندي، في كلمته: إنَّ الإمام الأكبر د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، يُولِي اهتمامًا خاصًّا بأبنائه مِنَ الطلَّاب الوافدين، ويتابع بنفْسه أحوالهم العِلميَّة والمعيشيَّة والصحيَّة، ويقدِّم لهم كل سُبل الرِّعاية؛ بما يعكس رسالة الأزهر العالميَّة في احتضان طلَّاب العِلم مِنْ مختلِف الدُّول والشُّعوب.

وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أنَّ طلَّاب سلطنة بروناي دار السَّلام عُرِفوا بالجِدِّ والاجتهاد، وأنهم طلَّاب عِلم أمناء على حَمْل رسالة الأزهر الشريف الوسطيَّة، لافتًا إلى أنَّ جهود قطاعات الأزهر المختلفة تتكامل في خدمة الطالب الوافد بمتابعة مباشرة من فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر الشريف.

أمين البحوث الإسلامية: جهود الأزهر تتكامل لتحصين وعي الطلاب الوافدين 

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أنَّ تاريخ الأزهر الشريف شَهِد منذ بدايات القرن العشرين توافُد البعثات الرسميَّة من بعض الدول للدِّراسة في الأزهر؛ ليصبح منارةً عالميَّة تستقبل طلَّاب العِلم مِنَ الشَّرق والغرب، ويغدو خريجوه سفراء اعتدال ينشرون القِيَم الإسلامية الصحيحة في أوطانهم، مشيرًا إلى أنَّ أوائل هذه الوفود كانت مِنَ الصِّين عام 1931م، وقد قدَّم طلابها إسهامات عظيمة في خدمة اللُّغة العربيَّة والعَلاقات الثقافيَّة.

ولفت أمين البحوث الإسلامية إلى أنَّ خريجي الأزهر هم امتدادٌ لهذه المؤسَّسة العريقة في كل أرجاء العالَم؛ فهم يحملون في وجدانهم مشجرًا عِلميًّا وفكريًّا وسطيًّا متصلًا بسند الأزهر عبر تاريخه الطويل، ابتداءً مِن كبار شيوخه وأعلامه، وصولًا إلى فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيِّب.

وأكَّد أمين البحوث الإسلامية أنَّ الأزهر الشريف يمدُّ جسور العِلم والمعرفة إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، ويحتضن أبناءه الطلَّاب من غزَّة بعناية خاصَّة؛ ليكون الطلَّاب الوافدون رُسلَ سلامٍ وتواصُلٍ بين الشعوب، وليحملوا نور الوسطيَّة في مواجهة الفِكر المنحرف.

واختتم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة كلمته بتأكيد أنَّ الأزهر الشريف سيظلُّ بيت العِلم والوعي، وقلعة الفِكر الرشيد، وملاذًا لكلِّ طلَّاب العِلم من مختلِف أنحاء العالَم؛ ينهلون من علومه، ويحملون رسالته، ويجسِّدون قِيَمه في الاعتدال والتَّعايش والتَّسامح.

الدكتور محمد الجندي مجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية الأزهر طلاب الأزهر

