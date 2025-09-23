قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلاميَّة: لغة الإشارة حقٌّ إنسانيٌّ وجسرٌ للتواصل الحضاري

محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة
محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة
محمد شحتة

ألقى فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم بمركز الشيخ زايد لتعليم اللُّغة العربيَّة، كلمةً خلال تدشين مبادرة (تأهيل وإعداد الدُّعاة والوعَّاظ لاستخدام لغة الإشارة) وإطلاق منصَّة دعويَّة لخدمة الصُّم؛ بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، بالتعاون بين المجمع والمنظَّمة العالميَّة لخرِّيجي الأزهر والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برعايةٍ كريمةٍ مِنْ فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بحضور: فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة أ.د. نظير عيَّاد، مفتي الجمهوريَّة، وفضيلة أ.د. عبَّاس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ورئيس مجلس إدارة المنظَّمة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، والدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة لشئون الواعظات، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة، وعدد من علماء الأزهر والشخصيًّات العامَّة، والمتخصِّصين والمعنيين ببرامج ذوي الهِمَم.

وقال الدكتور محمد الجندي في كلمته: إنَّ هذه المبادرة تمثِّل رسالةَ أملٍ تؤكِّد أنَّ التواصل حقٌّ إنساني لا يجوز أن يُعاق، مضيفًا أنَّ لغة الإشارة هي لغة حيَّة أصيلة، تُعبِّر عن المشاعر وتنقل الفِكر، وتربط الإنسان بأخيه بعيدًا عن حدود الصَّوت والحرف.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ الاهتمام بلغة الإشارة يعكس وعيًا حضاريًّا ورؤية مجتمعيَّة راشدة؛ فهي (أمل جديد) يفتح نافذةً للفهم، ويعكس إيمانًا بأنَّ المجتمع القوي هو الذي لا يعرف الإقصاء ولا العزلة؛ بل يقوم على التكامل والمساواة.

وشدَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة على أنَّ مِنْ واجب المجتمع أن يكسر الحواجز ويبني الجسور، بالفعل والتطبيق؛ مِنْ خلال دَعْم التعليم، وتوفير المترجمين، وتوجيه الوعي في كل مؤسَّسة من مؤسَّسات المجتمع، لافتًا إلى أنَّ لغة الإشارة قادرةٌ على أن تكون لغةَ نهوضٍ وحضارة، وليست لغةَ ركودٍ أو انغلاق.

وأشار فضيلته إلى أنَّ التاريخ الإسلامي والعربي زاخرٌ بنماذجَ مضيئةٍ مِنَ العلماء والمبدعين مِنْ ذوي الهِمَم الذين تجاوزوا تحدِّياتٍ صحيَّةً جسيمةً، ومع ذلك تركوا بصماتٍ خالدةً في العلوم والآداب؛ مثل: الأديب مصطفى صادق الرافعي، والعالم الحسن بن الهيثم رائد عِلم البصريَّات، وجابر بن حيَّان مؤسِّس الكيمياء التجريبيَّة، وأبي الريحان البيروني، ونصير الدِّين الطوسي، وابن النفيس، والكندي، وغيرهم ممَّن سجَّلوا في صفحات التاريخ أنَّ العزيمة أقوى مِنْ أيِّ عجز.

وفي ختام كلمته، وجَّه الدكتور محمد الجندي تحيَّة تقدير لكلِّ مَنْ يعمل بإخلاص في دَعْم لغة الإشارة واستخدامها؛ مِنَ المترجمين، والمعلِّمين، والمبادرين، مؤكِّدًا أنَّ لغة الإشارة لغة حياة نابضة تفتح أبواب التفاهم والاندماج.

محمد الجندي لمجمع البحوث الإسلاميَّة مركز الشيخ زايد لتعليم اللُّغة العربيَّة مبادرة تأهيل وإعداد الدُّعاة والوعَّاظ لاستخدام لغة الإشارة لغة الإشارة الأزهر شيخ الأزهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

رفع 2000 طن مخلفات من أرض المطاحن بشارع فيصل لتحسين المظهر الحضاري

رفع 2000 طن مخلفات من أرض المطاحن بشارع فيصل لتحسين المظهر الحضاري

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف: الدولة تدعم أي مشروعات تسهم في تشغيل الشباب وزيادة التصدير

نائبة وزير الصحة

نائبة وزير الصحة تتفقد أقسام النساء والحضان بمستشفى كفر الشيخ العام..صور

بالصور

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد