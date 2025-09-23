قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجب إقامة الصلاة لمن يؤديها منفردا ؟.. لجنة الفتوى تجيب

الصلاة منفردا
الصلاة منفردا
عبد الرحمن محمد

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنّ إقامة الصلاة عند أدائها بشكل منفرد تُعد من السنن المستحبة، وليست فرضًا أو شرطًا لصحة الصلاة، مشيرة إلى أنّ جمهور العلماء أجمعوا على أنّه يُستحب للمصلي المنفرد أن يقيم للصلاة سواء كان في منزله أو في أي مكان آخر.

واستشهدت اللجنة بما ورد في الحديث الشريف: «يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّة».

وفيما يخص صحة الصلاة دون إقامة، أوضحت اللجنة أنّه إذا اكتفى المصلي بأذان الحي وإقامتهم، فصلاته صحيحة، مستشهدة بفعل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الذي صلى مع علقمة والأسود بلا أذان ولا إقامة وقال: «يكفينا أذان الحي وإقامتهم».

من جانبه، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ الإقامة سنة مؤكدة، فمن أقام للصلاة نال ثوابًا، ومن صلى دون إقامة فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، مستشهدًا بقول الفقهاء ومنهم الإمام أبو شجاع الشافعي: «وسنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة».

طريقة وضع اليدين في الصلاة 

كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن طريقة وضع اليد في الصلاة كما فعلها النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الطريقة الصحيحة هي وضع اليد اليمنى على «كوع» اليسرى.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن فقهاء الحنابلة والأحناف قالوا إن موضع اليد يكون أسفل السرة، بينما قال فقهاء الشافعية أن وضع اليد يكون ما بين الصدر والسرة، لتكون فوق القلب.

وبالنسبة إلى طريقة وضع اليدين في الصلاة الصحيحة فإنها تكون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، وأما مكان اليدين فالأمر فيه سعة.

وفي السياق ذاته، أكدت دار الإفتاء أنه لا حرج شرعًا في إرسال اليدين في الصلاة، وأنَّ ذلك من السُّنَّةِ، وهو من آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العمل، وقد سار على ذلك أهل المدينة وهو المعتمد عند المالكية ومن وافقهم، ولا صحة للقول بأنَّ هذا مخالف للسُّنَّة.
 

لجنة الفتوى مجمع البحوث الإسلامية إقامة الصلاة دار الإفتاء طريقة وضع اليدين في الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الشيخ عويضة عثمان

هل أداء الصلاة بسرعة باطلة ويتطلب إعادتها ؟.. عويضة عثمان يوضح

محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلاميَّة: لغة الإشارة حقٌّ إنسانيٌّ وجسرٌ للتواصل الحضاري

دعاء شهر ربيع الآخر

دعاء شهر ربيع الآخر.. اللهم أهله علينا بالأمن السلام

بالصور

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد