ديني

ما هي صلاة الغفلة وكيفية أدائها؟.. اعرف وقتها وسبب تسميتها

الصلاة
الصلاة
محمد شحتة

قالت زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الغفلة هي صلاة تُؤدى في الوقت ما بين صلاتي المغرب والعشاء، ويطلق على هذين الوقتين "العشائين".

صلاة الغفلة

وأوضحت خلال تصريح لها، أن سبب تسميتها "صلاة الغفلة" هو أن كثيرًا من الناس يغفلون عن الصلاة في هذا الوقت؛ بسبب انشغالهم بأمور الدنيا أو النوم.

وأضافت السعيد أن صلاة الغفلة تُصلى مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، ويمكن للمسلم أن يصلّي أي عدد من الركعات يصل إلى 20 ركعة، حسب قدرته ورغبته.

وأشارت إلى حديث شريف عن النبي ﷺ يقول: "من صلى ست ركعات ما بين المغرب والعشاء؛ كتب له عبادة اثنتي عشرة سنة"، مما يظهر فضل هذه الصلاة وعظيم أجرها.

وأكدت السعيد أن صلاة الغفلة من المستحبات التي تعكس محبة العبد وقربه من الله- عز وجل-، موضحة أن صلاة الفرائض تحمي العبد من العقاب، أما صلاة النوافل فهي محبة وقرب لله، كما جاء في الحديث الشريف: "ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه".

وأوضحت أن النوافل لا تقضي الصلوات الفائتة من الفرائض، لكنها تعوّض النقص الذي قد يحصل في أداء الفريضة، مثل قلة الخشوع أو السهو، فتقوي صلة الإنسان بالله وتزيد من الأجر.

وأكدت أهمية استثمار كل فرصة للصلاة والنوافل، لما لها من فضل كبير وثواب عظيم، مشيرة إلى أن صلاة الغفلة من النوافل التي تُظهر محبة العبد لله ورغبته في القرب منه.
 

سبب تسمية صلاة الغفلة

وعن سبب تسمية صلاة الغفلة بهذا الاسم، فهي صلاة تصلَّى بين المغرب والعِشاء، وسميت بذلك لأن الناس قد يتشاغلون عنها بغيرها؛ بالعَشَاء أو النوم، فيغفلون عن أدائها، وتسمى أيضًا بـ"صلاة الأوَّابين".

وهي من السُّنن التي وردت بشأنها جملةٌ من الأحاديث والآثار ونصوص الفقهاء في مشروعيتها وحكمها وفضلها، وأقلُّها ركعتان، وأوسطُها ست ركعات، وأكملها عشرون ركعة، ومما ورد في ذلك:

- ما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن صَلَّى بَينَ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ عِشرِينَ رَكعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيتًا فِي الجَنَّةِ» أخرجه الإمامان: الترمذي وابن ماجه.

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن صَلَّى بَعدَ المَغرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَم يَتَكَلَّم بَينَهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنتَي عَشرَةَ سَنَةً» أخرجه الإمامان: الترمذي وابن ماجه.

الغفلة صلاة الغفلة الصلاة فتاوى دار الإفتاء وقت صلاة الغفلة سبب تسمية صلاة الغفلة

