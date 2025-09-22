منها صلاة الضحى.. أمين الإفتاء: 3 عبادات كان النبي لا يُتركها أبدًا

قالت زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الضحى عند جمهور العلماء تعد سُنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت عادة النبي ﷺ وأمر بها في أكثر من موضع.

وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن صلاة الضحى لها وقت محدد يبدأ بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة ويستمر حتى قبل زوال الشمس بربع ساعة تقريبًا، مشيرة إلى أن الالتزام بهذا الوقت يضمن أداء الصلاة كما جاء في السنة.

فضل أداء صلاة الضحى

وأكدت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن صلاة الضحى تعد من الصلوات التي يُشكر بها الإنسان الله عز وجل على نعمة الجسد، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: “يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة”.

ونوهت أمينة الفتوى في دار الإفتاء بأن ركعتي الضحى تُعد بمثابة شكر على 360 مفصلًا في جسد الإنسان، حيث كل تسبيحة وتهليلة وتكبيرة صدقة.

3 أفعال لم يتركها النبي

وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن النبي ﷺ أوصى بـ 3 أفعال لا يُتركها أبدًا، منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة ركعتي الضحى والوتر، مما يبرز فضل هذه الصلاة وأهميتها للمسلم.

وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن عدد ركعات الضحى يبدأ من ركعتين ويمكن أن يصل إلى ثماني ركعات، حسب قدرة الإنسان ورغبته في الاستزادة، مشيرة إلى أن أولى الأولويات عند الاستيقاظ هي أداء صلاة الفرض، فإذا فاتت المسلم فصليها فور تذكرها، وبعدها يمكنه أداء صلاة الضحى.

كما أجابت أمينة الفتوى في دار الإفتاء عن سؤال حول ترتيب الصلاة إذا استيقظ الإنسان متأخرًا ولم يصلي الفجر، فقالت إن المهم المبادرة بأداء الفرض أولًا، حتى لو كان في وقت الكراهة، ثم يمكن أداء ركعتي الضحى لاحقًا ضمن الوقت المحدد.

وأكدت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن صلاة الضحى تمثل فرصة عظيمة للشكر والبركة، وحثت الجميع على المداومة عليها لتحقيق الثواب الكبير الذي وعد به النبي ﷺ.

أفضل وقت لأداء صلاة الضحى

وفي السياق ذاته، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الضحى تعد من النوافل العظيمة ذات الفضل الكبير موضحا أن وقتها يبدأ بعد شروق الشمس بنحو 20 إلى 25 دقيقة، ويمتد حتى قبيل زوال الشمس، أي قبل دخول وقت الظهر بحوالي خمس دقائق.

وعن أفضل وقت لأداء صلاة الأوابين، أضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال تصريحاته تلفزيونية سابقة له، أن أفضل أوقات يكون في منتصف هذا الوقت، لما فيه من فضل عظيم، ولأنه يساعد المسلم على المداومة على الصلاة وعدم الانقطاع عنها فترة طويلة بين الفجر والظهر.

وأشار إلى أن أداء صلاة الضحى يعين المسلم على ملء الفراغ الروحي والزمني بين الصلوات، قائلًا: "كثيرًا ما نشعر بطول الفترة بين الفجر والظهر، فإذا حافظنا على صلاة الضحى فإننا نظل على صلة دائمة بالله سبحانه وتعالى طوال اليوم".

عدد ركعات صلاة الضحى

وأما عن أقل عدد لـ صلاة الضحى فهو ركعتان فقد روى مسلم (720) من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى»، وروى البخاري (1981)، ومسلم (721) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام».

صلاة الضحى أكثر عدد لها فلم يرد نص في تحديد ذلك، لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، أنه صلى الضحى أربعًا، وقد يزيد على تلك الأربع ركعات، وثبت عنه أنه صلاها ثمان ركعات كما في فتح مكة، فقد روى مسلم (719) أن معاذة رحمها الله سألت عائشة رضي الله عنها: «كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى ؟، قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ»، وروى مسلم (336) عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: «قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى».