هل قيام الليل يقتصر على الصلاة فقط؟ يصلح أيضا بهذه العبادات

قالت زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة قيام الليل تعد من السنن المؤكدة للمسلمين، فهي كانت واجبة على النبي، أما بالنسبة لنا فهي سنة مؤكدة مستحبة.

فضل قيام الليل

وأشارت خلال تصريح، إلى أن قيام الليل يُعد أفضل الصلوات بعد الفريضة، لأنه صلاة التقرب إلى الله في وقت الراحة والنوم، مما يزيد من فضلها ومكانتها.

وأضافت السعيد أن فضل قيام الليل ورد في العديد من الأحاديث وآثار السلف الصالح، ومن ذلك أن أهل السماء يُرى منازل من يقيمون الليل مضيئة مثل النجوم في السماء، مما يدل على عظيم ثواب هذه العبادة وعلو منزلتها.

كما أكدت أن قيام الليل يعكس صلة العبد بربه، حيث إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وينادي: "هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه"، فتكون الصلاة استجابة لهذا النداء الإلهي.

وبخصوص وقت صلاة قيام الليل، قالت السعيد إنه يبدأ بعد صلاة العشاء ويستمر حتى طلوع الفجر، ما يجعل الأمر ميسورًا للمسلم، سواء أراد أداء ركعات صلاة قيام الليل مباشرة بعد العشاء أو أي وقت خلال الليل.

وأوضحت السعيد أن قيام الليل لا يقتصر على الصلاة فقط، بل يشمل الذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، فكل هذه العبادات تدخل في مفهوم قيام الليل، لكن الصلاة هي الأصل الجامع لكل هذه المعاني، لأنها تشمل الذكر والقرآن والدعاء في السجود.

كيفية قيام الليل

وكان النبي يقوم الليل ويبدأ الصلاة قبل منتصف الليل بقليل أو بعده بقليل، وقد ورد عن ابن مسعود أنه سأل عائشة رضي اللهُ عنها: (أيُّ العملِ كان أحبَّ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قالتْ : الدائمُ، قال : قلتُ : فأيَّ حينٍ كان يقومُ ؟ قالتْ : كان يقومُ إذا سمِع الصارِخَ) وكان يقوم إذا سمع الصارخ وهو سماع صوت الديك في النصف الثاني من الليل.

كان النبي يقوم الليل بالصلاة ركعتين ركعتين ويختم بصلاة ركعة واحدة هي الوتر، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد في صلاته في رمضان أو غيره عن 11 ركعة.

وكان النبي يصلي قيام الليل حتى تتشقق قدماه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى ‌تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ).

دعاء صلاة قيام الليل

ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ».

«وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».