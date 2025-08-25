قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم من يواظب على قيام الليل وينام عن صلاة الفجر

قيام الليل من أعظمِ الطّاعات عند الله - سبحانه وتعالى-، وهي كنزٌ عظيمٌ لمن أدركها؛ فتتحصَّلُ فيها الطُّمأنينة والرِّضا، ويحصل العبد من صلاة قيام الليل على الأجر الوفير والخير الكثير حيث تشهدها الملائكة وتكتبها السَّفرة الكِرام البررة، ويؤدي الكثير قيام الليل ولكن منهم من يغلبهم النوم وينامون عن صلاة الفجر.

ويتساءل الكثير عن حكم من يواظب على قيام الليل وينام عن صلاة الفجر ؟، والحقيقة هو انه لا تقدم مصلحة النفل على الفرض، بل الواجب العناية بالفرض أولا ، ثم تأتي العناية بالنفل بعد ذلك . وقد روى البخاري في صحيحه (6502) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ... وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ) .

حكم من يواظب على قيام الليل وينام عن صلاة الفجر ؟

فصلاة الفجر تقدم بكل حال على قيام الليل ولكن الموازنة بين الأعمال والجمع بينها أفضل من إهمال بعضها، فينبغي أن يكون للمسلم حظه من قيام الليل، ولكن دون أن يضر ذلك بصلاة الفجر؛ ومن أراد أن يقيم الليل ولا يغلبه النوم عن صلاة الفجر فعليه أن ينام مبكرا، ثم يقوم قبل الفجر فيصلي ما شاء الله أن يصلي ، ثم يذهب لصلاة الفجر .

حكم من أدركته صلاة الفجر وهو يصلي قيام الليل

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية السابق، إن صلاة قيام الليل تكون من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه بفيديو مسجل له، فى إجابته على سؤال متصلة بأنه: "أثناء صلاتي لقيام الليل يؤذن الفجر فهل أقطع صلاتي ام ماذا أفعل؟"، أن من صلَ قيام الليل قبل الفجر بوقت قصير فهذا يعتبر من قيام الليل طالما أن وقت الفجر لم يدخل، وتابع: "وإذا كنتِ بدأتِ فى صلاة قيام الليل وأذن عليكِ الفجر فلا تقطعي صلاتكِ وأكمليها ثم بعد ذلك تصلى ركعتي سُنة الفجر ثم صلاة الفجر".

حكم أداء قيام الليل قبل الفجر بثواني

من جانبه، قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن في حال قام الشخص بالصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، فإنه يكون بذلك قد صلى قيام الليل.

وأوضح «الورداني» في إجابته عن سؤال: «هل الصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، تُعد من قيام ليل؟»، أن من صلى قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر بعشر دقائق يُعد من قيام الليل، وذلك لأن الليل ينتهي بخروج الفجر.

قيام الليل حكم من يواظب على قيام الليل وينام عن صلاة الفجر صلاة الفجر حكم من أدركته صلاة الفجر وهو يصلي قيام الليل حكم أداء قيام الليل قبل الفجر بثواني

