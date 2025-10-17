قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تلفزيون الصين المركزي يعلن ‌‏استقالة رئيس الوزراء المنغولي زندان شاتار
زيادة أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبات التلاعب في أجرة المواصلات
الصليب الأحمر: غزة تغرق في المعاناة.. وطوابير المياه والغذاء لا تنتهي
كاتس يوعز بوضع إشارات عند حدود الخط الأصفر في غزة
جيش الاحتلال يضع علامات عند الخط الأصفر في غزة
التأمين الصحي الشامل: نتكفل بتكلفة العمليات للمواطن ولو وصلت مليون جنيه
خاص بأسر الضحايا.. توصيات دولية جديدة حول حوادث الطائرات
نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات ضد إيران
أبرز مباريات اليوم الجمعة 17-10-2025 والقنوات الناقلة
صراع الموانئ| الصين تشعل الحرب الاقتصادية بعد فرض رسوم على السفن الأمريكية
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن واغتنم فضلها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جيش الاحتلال يضع علامات عند الخط الأصفر في غزة

محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اصدرت قرارا بوضع علامات عند الخط الأصفر في غزة لتحديد مواقع انتشار قواتها.

وكان يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، قال إن أي انتهاك قرب الخط الأصفر سنرد عليه بشكل فوري.

وفي وقت سابق قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح على الجانب المصري، إن هناك حركة نشطة حالياً أمام المعبر، مضيفًا أن شاحنات المساعدات الإنسانية، وخاصة شاحنات الوقود والغاز، تتحرك حالياً نحو منفذي كرم أبو سالم والعوجة، وهما المنفذان المعنيان باستقبال هذه الشاحنات.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الشاحنات تخضع لاحقاً لآلية تدقيق ومراجعة تفرضها إسرائيل، قبل السماح لها بالعبور إلى الجانب الآخر، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن أمس أنه سيستقبل فقط 300 شاحنة من المساعدات، وهو نصف الكمية المتفق عليها في اتفاقية ترامب، والتي تنص على استقبال 600 شاحنة.

وأكد عماد أن الجهود المصرية مستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم العراقيل التي تفرضها إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بإدخال شاحنات الوقود، قائلاً إن مصر تواصل العمل على إيصال المساعدات دون توقف، رغم التحديات.

وأضاف أن إسرائيل سمحت فقط بإدخال الوقود والغاز لتلبية احتياجات البنية التحتية الإنسانية، بينما تواصل مصر جهودها لضمان وصول هذه المساعدات إلى القطاع عبر المنافذ المخصصة.

