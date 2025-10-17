قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التأمين الصحي الشامل: نتكفل بتكلفة العمليات للمواطن ولو وصلت مليون جنيه

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي كانت الأساس الذي مهد الطريق لتطبيق هذه المنظومة على أرض الواقع.

مصر من أوائل الدول المطبقة للنظام الشامل

وأوضح السبكي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر"، أن مصر تُعد من أوائل الدول التي طبقت نظام التأمين الصحي الشامل، والذي يستهدف تحقيق رضا المواطن من خلال تقديم خدمة صحية بمعايير جودة عالمية، مع توفير تغطية مالية كاملة.

بورسعيد البداية.. والتطبيق مستمر

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد كانت أولى المحافظات التي بدأت بها المرحلة التجريبية لتطبيق النظام، وتم خلالها العمل على تغيير ثقافة المواطن في ما يتعلق بتلقي الخدمة الصحية، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في توسيع نطاق التطبيق تدريجيًا بباقي المحافظات.

تسجيل المواطنين شرط أساسي للتفعيل

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن تسجيل المواطنين في قواعد بيانات التأمين الصحي الشامل يُعد الخطوة الأساسية لتفعيل النظام في أي محافظة، حيث يتم ربط المواطن بالمنظومة بشكل رسمي للحصول على خدماتها.

المواطن يساهم بـ480 جنيه فقط

وشدد السبكي على أن الدولة تتحمل التكلفة الكاملة للعلاج داخل المنظومة، بينما يساهم المواطن بمبلغ رمزي قدره 480 جنيهًا فقط سنويًا، حتى وإن تجاوزت تكلفة العملية مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق رضا المواطن وضمان استدامة تقديم الخدمة بجودة عالية لكافة فئات المجتمع.

