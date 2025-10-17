محافظ البحر الأحمر: مهرجان الجونة السينمائي نافذة مصر على العالم

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بحضور المهندس سميح ساويرس، والمهندس نجيب ساويرس، وعدد كبير من الفنانين وصناع السينما من مصر ومختلف دول العالم، وسط أجواء فنية راقية أكدت مكانة المهرجان كواحد من أبرز الأحداث الثقافية في المنطقة.

وخلال كلمته في حفل الافتتاح، رحب محافظ البحر الأحمر بضيوف المهرجان قائلاً: أحييكم من قلب محافظة البحر الأحمر، من الجونة حيث يلتقي الحلم بالواقع لتكتب فصلاً جديداً من حكاية هذا المكان الاستثنائي، الذي أصبح يمثل قيمة مضافة حقيقية للمحافظة ويضاعفها الفن.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن مهرجان الجونة ليس مجرد حدث فني، بل نافذة مصر على العالم وجسر يربط الثقافات والقلوب، ومنصة تقول بلغات عديدة إن الفن حياة وسلام وقدرة على الجمع لا التفريق ، مشيرا إلى أن كل فيلم يُعرض في المهرجان يمثل “دعوة لمعرفة الآخر وفهمه إنسانياً قبل أي شيء.

وأشار اللواء عمرو حنفي إلى أن مدينة الغردقة تم تصنيفها من قبل موقع TripAdvisor العالمي خلال أعوام 2021 و2022 و2023، وأيضاً هذا العام، ضمن أفضل أربع وجهات سياحية على مستوى العالم، بفضل جودة الخدمات والبنية التحتية والمجهود الكبير الذي تبذله الفنادق والمنتجعات السياحية، خاصة في مدينة الجونة.

وأوضح أن هذا النجاح لم يكن صدفة، بل جاء ثمرة لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام الدولة بقطاع السياحة، مما أسهم في رفع اسم محافظة البحر الأحمر، بل واسم مصر، في المحافل الدولية.

كما وجه اللواء عمرو حنفي تحية تقدير إلى مؤسسي المهرجان والرعاة وكافة فرق العمل، مؤكداً أن تحويل الجونة إلى منصة عالمية للفن والسياحة “ليس عملاً آنياً، بل مشروعاً متواصلاً تتوارثه الأجيال وتثريه الشراكات”.

وفي ختام كلمته، قال محافظ البحرالأحمر: “هذه رسالة الجونة من محافظة البحر الأحمر إلى العالم: فن يصنع قيمة، وقيمة تصنع مستقبلاً. مرحباً بكم بين أهلكم وفي بلدكم الثاني... استمتعوا بالجمال، وشاركونا صناعة الفرح والمعرفة.”

وشهد حفل الافتتاح عرضاً فنياً مبهراً وتكريماً لعدد من رموز السينما العربية والعالمية، إيذاناً بانطلاق عروض الأفلام المشاركة في دورة هذا العام التي تحتفي بالإبداع والإنسانية وتؤكد مكانة الجونة كجسر فني بين الشرق والغرب.