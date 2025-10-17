قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرص عمل جديدة.. "العمل" توفر 2914 وظيفة في 72 شركة خاصة لشباب 13 محافظة
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 24 يتخطى الـ 6500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
تلفزيون الصين المركزي يعلن ‌‏استقالة رئيس الوزراء المنغولي زندان شاتار
زيادة أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبات التلاعب في أجرة المواصلات
الصليب الأحمر: غزة تغرق في المعاناة.. وطوابير المياه والغذاء لا تنتهي
كاتس يوعز بوضع إشارات عند حدود الخط الأصفر في غزة
جيش الاحتلال يضع علامات عند الخط الأصفر في غزة
التأمين الصحي الشامل: نتكفل بتكلفة العمليات للمواطن ولو وصلت مليون جنيه
خاص بأسر الضحايا.. توصيات دولية جديدة حول حوادث الطائرات
نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر: مهرجان الجونة السينمائي نافذة مصر على العالم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بحضور المهندس سميح ساويرس، والمهندس نجيب ساويرس، وعدد كبير من الفنانين وصناع السينما من مصر ومختلف دول العالم، وسط أجواء فنية راقية أكدت مكانة المهرجان كواحد من أبرز الأحداث الثقافية في المنطقة.

وخلال كلمته في حفل الافتتاح، رحب محافظ البحر الأحمر بضيوف المهرجان قائلاً: أحييكم من قلب محافظة البحر الأحمر، من الجونة حيث يلتقي الحلم بالواقع لتكتب فصلاً جديداً من حكاية هذا المكان الاستثنائي، الذي أصبح يمثل قيمة مضافة حقيقية للمحافظة ويضاعفها الفن.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن مهرجان الجونة ليس مجرد حدث فني، بل نافذة مصر على العالم وجسر يربط الثقافات والقلوب، ومنصة تقول بلغات عديدة إن الفن حياة وسلام وقدرة على الجمع لا التفريق ، مشيرا إلى أن كل فيلم يُعرض في المهرجان يمثل “دعوة لمعرفة الآخر وفهمه إنسانياً قبل أي شيء.

وأشار اللواء عمرو حنفي إلى أن مدينة الغردقة تم تصنيفها من قبل موقع TripAdvisor العالمي خلال أعوام 2021 و2022 و2023، وأيضاً هذا العام، ضمن أفضل أربع وجهات سياحية على مستوى العالم، بفضل جودة الخدمات والبنية التحتية والمجهود الكبير الذي تبذله الفنادق والمنتجعات السياحية، خاصة في مدينة الجونة.

وأوضح أن هذا النجاح لم يكن صدفة، بل جاء ثمرة لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام الدولة بقطاع السياحة، مما أسهم في رفع اسم محافظة البحر الأحمر، بل واسم مصر، في المحافل الدولية.

كما وجه اللواء عمرو حنفي تحية تقدير إلى مؤسسي المهرجان والرعاة وكافة فرق العمل، مؤكداً أن تحويل الجونة إلى منصة عالمية للفن والسياحة “ليس عملاً آنياً، بل مشروعاً متواصلاً تتوارثه الأجيال وتثريه الشراكات”.

وفي ختام كلمته، قال محافظ البحرالأحمر:  “هذه رسالة الجونة من محافظة البحر الأحمر إلى العالم: فن يصنع قيمة، وقيمة تصنع مستقبلاً. مرحباً بكم بين أهلكم وفي بلدكم الثاني... استمتعوا بالجمال، وشاركونا صناعة الفرح والمعرفة.”

وشهد حفل الافتتاح عرضاً فنياً مبهراً وتكريماً لعدد من رموز السينما العربية والعالمية، إيذاناً بانطلاق عروض الأفلام المشاركة في دورة هذا العام التي تحتفي بالإبداع والإنسانية وتؤكد مكانة الجونة كجسر فني بين الشرق والغرب.

اخبار الغردقة الصفحة الرسمية مدينة الغردقة الجونة مهرجان الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

البنزين

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

أرشيفية

تنبأت برحيلها.. حمزة نمرة يروي تفاصيل فقدان والدته والصدمة التي شكّلت مسيرته

صورة أرشيفية

افتتاح مركز أمريكي في إسرائيل لتنسيق وقف إطلاق النار بغزة

صورة أرشيفية

ويتكوف: الولايات المتحدة تعمل على ضمان عودة جميع رفات المحتجزين من غزة

بالصور

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

اطلالات
اطلالات
اطلالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد