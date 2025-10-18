الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية

يقدم موقع “صدى البلد” شرحًا تفصيليًا للخطوات والإجراءات والمستندات اللازمة لحصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية بعد زواجها من مواطن مصري.

خطوات حصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية

يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقاً للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975, ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب.

يشترط في هذه الحالة (أن يكون الزواج مثبتًا في وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية , أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب)

تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.

لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب

المستندات المطلوبة لحصول الأجنبية من زوج مصري على الجنسية 2025