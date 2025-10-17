سقوط المسن.. إخلاء سبيل سائق ومحصل أتوبيس الدقهلية على ذمه التحقيقات

أخلت نيابة أول المنصورة، بمحافظة الدقهلية سبيل سائق الأتوبيس ومحصل الأجرة ، على ذمة التحقيقات في واقعة سقوط مسن يدعى فوزي 74 عاما والمقيم بميت النحال بدكرنس ، حيث ظهر مقطع فيديو والمسن يسقط على. الارض أثناء محاولة ركوبه.



وأكد الساىق أنه لم يلاحظه أثناء محاولة الركوب وأنه فور علمه نزل إليه واعتذر له وأنه لم يقصد الاساءه له فهو فى سن والده

مما أكد المحصل انه لم يدفعه وأنه حاول ركوب اتوبيس لبس فى. اتجاه وظل يقول له " يا حاج ده مش طريقك '

وكان أمن بالدقهلية قد ضبط السائق والمحصل بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة تمسك المسن بركوب الأتوبيس ثم سقوطه أرضا ومعه اوراق طبية