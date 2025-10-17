القبض على شخصين سرقا مُسنا بمدينة بدر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة وهاتف محمول من مسن حال سيره بأحد الطرق بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليه بالمعاش مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وبسؤاله قرر أنه حال سيره بالمنطقة محل سكنه تعرض للسرقة من قبل شخصين ، قام أحدهما بسرقة الحقيبة الخاصة به وهاتفه المحمول والآخر كان متواجدا فى انتظاره.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعةـ عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية عامل مقيم بالقاهرة "تم ضبطه".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.