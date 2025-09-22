قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة

أحمد سعيد

يُعد الدعاء بعد صلاة العشاء من الأوقات المباركة التي أوصى باغتنامها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما فيها من سكون الليل وخلو القلب من مشاغل الحياة والعمل طوال اليوم، مما يجعلها من أنسب اللحظات لتحري ساعة الاستجابة، وفي السطور التالية من هذا التقرير نتعرف على ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.

ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟

من السور التي وردت قراءتها بعد صلاة العشاء في السنة النبوية المطهرة، هي السور التالية:

  • سورة الإخلاص: ثلاث مرات.
  • سورة الفلق: ثلاث مرات.
  • سورة الناس: ثلاث مرات.
  • آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة

أذكار نبوية بعد صلاة العشاء

من الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، والتي يُستحب للمسلم أن يداوم عليها بعد العشاء:

  • الاستغفار ثلاثًا: لما فيه من تطهير للنفس من التقصير.
  • دعاء السلام: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام».
  • دعاء التوحيد والقدرة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير…».
  • التسبيح والتحميد والتكبير: 33 مرة لكل منها، كما ورد في الحديث الشريف.
  • دعاء معاذ بن جبل: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».
  • دعاء الاستعاذة: من الجبن، والبخل، وفتنة الدنيا، وعذاب القبر.
  • الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: مع تحميد الله والثناء عليه قبل الدعاء.

دعاء بعد صلاة العشاء من القرآن

  1. «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ».
  2. «رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».
  3. «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».
  4. «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» .
  5. «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا».
  6. «رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا».
  7. «رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ».
  8. «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ».
  9. «رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».
  10. «رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ» .
  11. «رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ».
  12. «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» .
  13. «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ».
  14. «رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».
  15. «رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ».

فضل صلاة العشاء

صلاة العشاء من الصلوات المفروضة، وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على مكانتها وفضلها الكبير، سواء في أدائها أو فيما يُستحب بعدها من الدعاء والذكر ومن فضلها:

  1. صلاة العشاء تحتل منزلة رفيعة بين الصلوات الخمس، لما فيها من جهاد النفس في وقت الراحة والسكون، ولأنها تأتي في نهاية اليوم، فتكون ختامًا مباركًا للطاعات.
  2. صلاة العشاء من الصلوات المفروضة، ويجعل الدعاء بعدها من الأدعية المرجو قبولها، فهي من الأوقات التي يُستحب فيها التوجه إلى الله بالسؤال، وطلب الحاجات، واستغفار الذنوب.
صلاة العشاء العشاء ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء أذكار نبوية بعد صلاة العشاء دعاء بعد صلاة العشاء من القرآن دعاء بعد صلاة العشاء

