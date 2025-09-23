دعاء شهر ربيع الآخر بالتزامن مع بدء أول أيام شهر ربيع الثاني اليوم، وفقا لما اعلنته دار الإفتاء المصرية، يبحث الكثير عن دعاء شهر ربيع الآخر ليبدأوا هذا الشهر بالدعاء ليكون شهر خير وبركة عليهم، لكن لا يوجد دعاء مخصص لشهر ربيع الثانى.

وفى السطور التالية نذكر مجموعة من الادعية التى يمكنكم الاستعانة بها..

دعاء شهر ربيع الآخر

اللهم أهله علينا بالأمن السلام وأعنا فيه على كل عمل يرفع منزلتنا في الآخرة وآتنا فيه من خير الدنيا ما يعيينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَفْواً لَيْسَ بَعْدَهُ عُقُوبَةٌ ، وَرِضى لَيْسَ بَعْدَهُ سَخَطٌ ، وَعافِيَةً لَيْسَ بَعْدَها بَلاءٌ ، وَسَعادَةً لَيْسَ بَعْدَها شِقاءٌ ، وَهُدىً لا يَكُونُ بَعْدَهُ سَخَطٌ ، وَعافِيَةً لَيْسَ بَعْدَها بَلاءٌ ، وَسَعادَةً لَيْسَ بَعْدَها شِقاءٌ ، وَهُدىً لا يَكُونُ بَعْدَهُ ضَلالَةٌ

اللهم في هذا الشهر ارزقنا الإخلاص في طاعتك، وأعنا على حسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

- يا رب في هذا الشهر هب لنا بابًا في الجنة، واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته.

دعاء شهر ربيع الثاني

- اللهم اجعل نهاية هذا الشهر نهاية كل مصاعبك وتعبك وحزنك وكربك، اللهم اجعل العام الجديد عام الفرح والسعادة والخير يا رب العالمين.

- اللهم بحق هذا اليوم المبارك وأنواره وتجلياته ونفحاته اجْعَلْنَا فِى حِفْظِكَ وَكَنَفِكَ وَأَمَانِكَ وَجِوَارِكَ وَعِيَاذِكَ وَحِزْبِكَ وَحِرْزِكَ وَلُطْفِكَ وَسِتْرِكَ؛ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَإِنْسٍ وَجَانٍ وَبَاغٍ وَحَاسِدٍ، وَمِن شَرِّ كُلِّ ذي شر، إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

أعوذ بالله من شر هذا الزمان وأهله، وأعوذ بجلالك وجلال وجهك وكمال جلال قدسك أن تجيرني ووالديّ وأولادي وأهلي وأحبابي وما تحيطه شفقة قلبي من شر هذه السنة وقني شر ما قضيت فيها واصرف عني شر شهر صفر يا كريم النظر واختم لي في هذا الشهر والدهر بالسلامة والعافية والسعادة لي ولوالديّ وأولادي ولأهلي وما تحوطه شفقة قلبي وجميع المسلمين وصلى تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر للرزق

- اللّهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منا.

- اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابا في الجنّةِ لا‌ يُسَد واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

- اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.