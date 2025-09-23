شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي باليوم الوطني الـ 95 للمملكة

تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التَّهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، والشعب السعودي الشقيق؛ بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 95 للمملكة.

ويؤكِّد فضيلته عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع الأزهر الشريف والمملكة العربيَّة السعودية، ومقدرًا الدور الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين، وتيسير أداء شعائر الحج والعمرة لملايين المسلمين، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظَ المملكة العربية السعودية وشعبها، وأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.