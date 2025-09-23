شيخ الأزهر يعفي الأيتام والمكفوفين من مصروفات المعاهد

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إعفاء الطلاب الأيتام والمكفوفين من سداد المصروفات الدراسية بالمعاهد الأزهرية.

الإعفاء من المصروفات الدراسية

ووجه شيخ الأزهر، بتخفيض نسبة 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بقطاعات الأزهر المختلفة بالمحافظات والمناطق الأزهرية المقيدين بجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية المحصلة من مقابل الخدمات الإضافية طبقا لقرار المجلس الأعلى للأزهر.

كما وجه شيخ الأزهر، بإتاحة المناهج الدراسية للطلاب المكفوفين وأصحاب الإعاقات بطريقة ميسرة قابلة لاعتمادهم عليها دون مساعدة من أحد.

وأصدر الأزهر الشريف، منشور خاص بقيمة مصروفات المعاهد الأزهرية للمراحل التعليمية المختلفة لجميع المعاهد الأزهرية العادية والنموذجية واللغات.

وشمل منشور الأزهر الشريف، عن مصروفات المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2025-2026، بيان مفصل عن المصروفات الدراسية لكل مرحلة تعليمية.

مصروفات المعاهد الأزهرية

وجاءت مصروفات المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026 على النحو التالي:

المعاهد العادية

- مرحلة التمهيدي: 60 جنيه

- المرحلة الإبتدائية: 60 جنيه

- المرحلة الإعدادية: 68 جنيه

المرحلة الثانوية: 80 جنيه

المعاهد النموذجية واللغات

- تمهيدي نموذجي: 230 جنيه

- تمهيدي لغات: 830 جنيه

- المرحلة الإبتدائية النموذجية: 280 جنيه

- المرحلة الإبتدائية اللغات: 835 جنيه

- المرحلة الإعدادية النموذجية: 317 جنيه

- المرحلة الثانوية النموذجية: 357 جنيه

ونبه الأزهر الشريف، على ضرورة مراعاة هذه المصروفات الإضافية عند سداد المصروفات وهي:

- يحصل مقابل التأسيس في بداية كل مرحلة من المراحل التعليمية (رياض الأطفال- الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية) بواقع مبلغ 600 جنيه للمعاهد النموذجية ومبلغ 1100 لمعاهد اللغات والمستجدين في الإلتحاق بالأزهر بأي صف دراسي بأي مرحلة تعليمية بهذه المعاهد.

- يحصل مبلغ 42 جنيه مقابل خدمات بريدية من كل طالب في بداية كل مرحلة.

- يسدد مبلغ 100 جنيه خدمات استمارات الشهادات العامة من طلاب الشهادة الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

- يحصل مبلغ 41،73 جنيه، لصالح التأمين الصحي وصندوق الشهداء وصندوق ذوي الإعاقة والاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

- تعامل مرحلة التجويد بمعاهد القراءات معاملة المرحلة الإعدادية ومرحلتي العالية والتخصص معاملة المرحلة الثانوية.

- يطبق هذا المنشور على الطلاب الوافدين الأجانب بكافة المعاهد ومعاهد البعوث الإسلامية المقيدين على غير المنح ويلغى كل ما يخالف ذلك.