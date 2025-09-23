قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو المجتمع الدولي: آن الأوان لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة ووقف حمام الدم
العدل والقسط والظلم.. مصطلحات شرعية تعرف على الفرق بينها
احذر.. البناء على هذه الأرضي يعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه
ماذا يحدث لضغط الدم عند الاستحمام بماء بارد؟
من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب
وزير الخارجية: نطالب بمزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية
وزيرة خارجية بريطانيا: حكومة نتنياهو تختار تصعيد الحرب وعرقلة المساعدات
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: حل الدولتين هو خطة السلام الوحيدة
شاهد.. دموع ديمبلي لحظة التتويج بالكرة الذهبية 2025
كيف نصل إلى همة النبي؟ روشتة شرعية تعينك على الطاعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يعفي الأيتام والمكفوفين من مصروفات المعاهد

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إعفاء الطلاب الأيتام والمكفوفين من سداد المصروفات الدراسية بالمعاهد الأزهرية.

الإعفاء من المصروفات الدراسية

ووجه شيخ الأزهر، بتخفيض نسبة 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بقطاعات الأزهر المختلفة بالمحافظات والمناطق الأزهرية المقيدين بجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية المحصلة من مقابل الخدمات الإضافية طبقا لقرار المجلس الأعلى للأزهر.

كما وجه شيخ الأزهر، بإتاحة المناهج الدراسية للطلاب المكفوفين وأصحاب الإعاقات بطريقة ميسرة قابلة لاعتمادهم عليها دون مساعدة من أحد.

نموذج طلب إعفاء من المصروفات

وأصدر الأزهر الشريف، منشور خاص بقيمة مصروفات المعاهد الأزهرية للمراحل التعليمية المختلفة لجميع المعاهد الأزهرية العادية والنموذجية واللغات.

وشمل منشور الأزهر الشريف، عن مصروفات المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2025-2026، بيان مفصل عن المصروفات الدراسية لكل مرحلة تعليمية.

منشور صادر عن الأزهر

مصروفات المعاهد الأزهرية

وجاءت مصروفات المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026 على النحو التالي:

المعاهد العادية 
- مرحلة التمهيدي: 60 جنيه
- المرحلة الإبتدائية: 60 جنيه
- المرحلة الإعدادية: 68 جنيه
المرحلة الثانوية: 80 جنيه

المعاهد النموذجية واللغات

- تمهيدي نموذجي: 230 جنيه
- تمهيدي لغات: 830 جنيه
- المرحلة الإبتدائية النموذجية: 280 جنيه
- المرحلة الإبتدائية اللغات: 835 جنيه
- المرحلة الإعدادية النموذجية: 317 جنيه
- المرحلة الثانوية النموذجية: 357 جنيه

ونبه الأزهر الشريف، على ضرورة مراعاة هذه المصروفات الإضافية عند سداد المصروفات وهي:

- يحصل مقابل التأسيس في بداية كل مرحلة من المراحل التعليمية (رياض الأطفال- الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية) بواقع مبلغ 600 جنيه للمعاهد النموذجية ومبلغ 1100 لمعاهد اللغات والمستجدين في الإلتحاق بالأزهر بأي صف دراسي بأي مرحلة تعليمية بهذه المعاهد.

- يحصل مبلغ 42 جنيه مقابل خدمات بريدية من كل طالب في بداية كل مرحلة.

مصروفات المعاهد الأزهرية

- يسدد مبلغ 100 جنيه خدمات استمارات الشهادات العامة من طلاب الشهادة الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

- يحصل مبلغ 41،73 جنيه، لصالح التأمين الصحي وصندوق الشهداء وصندوق ذوي الإعاقة والاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

- تعامل مرحلة التجويد بمعاهد القراءات معاملة المرحلة الإعدادية ومرحلتي العالية والتخصص معاملة المرحلة الثانوية.

- يطبق هذا المنشور على الطلاب الوافدين الأجانب بكافة المعاهد ومعاهد البعوث الإسلامية المقيدين على غير المنح ويلغى كل ما يخالف ذلك.

الأزهر شيخ الأزهر المعاهد الأزهرية الأيتام المكفوفين مصروفات المعاهد الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

المضبوطات

وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين

ترشيحاتنا

رئيس وزراء أستراليا

رئيس وزراء أستراليا: التهجير مستحيل ويعرض حياة الشعب الفلسطيني للخطر

رئيس الوزراء

مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل هو أيضا ضرورة أمنية

شغور مقعد إسرائيل

شغور مقعد إسرائيل في مؤتمر الأمم المتحدة يفضح عزلة تل أبيب الدولية

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد