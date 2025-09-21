بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية

انطلقت الدراسة بالمعاهد الأزهرية بمحافظة القليوبية في أجواء من الانضباط والالتزام، حيث شهدت الفصول إقبالًا كبيرًا من الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد، مرتدين العِمّة والقفطان الأزهري الذي يعكس هوية الأزهر الشريف واعتزازه بزيه التقليدي.

وقال الشيخ سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، أن المنطقة تضم 430 معهدا يدرس بها نحو 120 ألف طالب موزعين على 225 مبنى، لافتا إلى أن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد اعتمدت هذا العام 7 معاهد جديدة، ليصل إجمالي المعاهد المعتمدة إلى 62 معهدًا، مع ترشيح 13 معهدًا آخر للاعتماد خلال الفترة المقبلة.

وأشار “ خضر” إلى وصول الكتب الدراسية بالكامل إلى المعاهد، على أن يتم استكمال تسليمها للطلاب بحلول الأحد المقبل، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة العجز في أعداد المعلمين، إلى جانب النزول بسن القبول 3 أشهر لتيسير التحاق الأطفال.