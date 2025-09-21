قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
محافظات

بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية

طلاب الأزهر
إبراهيم الهواري

انطلقت الدراسة بالمعاهد الأزهرية بمحافظة القليوبية في أجواء من الانضباط والالتزام، حيث شهدت الفصول إقبالًا كبيرًا من الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد، مرتدين العِمّة والقفطان الأزهري الذي يعكس هوية الأزهر الشريف واعتزازه بزيه التقليدي.
وقال الشيخ سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، أن المنطقة تضم 430 معهدا يدرس بها نحو 120 ألف طالب موزعين على 225 مبنى، لافتا إلى أن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد اعتمدت هذا العام 7 معاهد جديدة، ليصل إجمالي المعاهد المعتمدة إلى 62 معهدًا، مع ترشيح 13 معهدًا آخر للاعتماد خلال الفترة المقبلة.
وأشار “ خضر” إلى وصول الكتب الدراسية بالكامل إلى المعاهد، على أن يتم استكمال تسليمها للطلاب بحلول الأحد المقبل، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة العجز في أعداد المعلمين، إلى جانب النزول بسن القبول 3 أشهر لتيسير التحاق الأطفال.

القليوبية المعاهد الأزهرية إنتظام الدراسة

