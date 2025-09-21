قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ديني

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد مجمع مدينة نصر في أول أيام العام الدراسي الجديد
محمد شحتة

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم الأحد، مجمع معاهد مدينة نصر الأزهري، حيث تابع انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول، وتأكد من جاهزية الفصول وتوفير الأجواء المناسبة التي تضمن انطلاقًا متميزًا للدراسة.

وأوضح رئيس القطاع أن قطاع المعاهد الأزهرية قد أعدّ العدة مبكرًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث جرى الانتهاء من كافة أعمال الصيانة وتجهيز الفصول والمعامل والملاعب، إلى جانب عقد برامج تدريبية للمعلمين والإداريين، بما يضمن انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأكد فضيلته خلال الجولة أن الأزهر الشريف ماضٍ في مسيرته لتخريج أجيال تحمل رسالة الوسطية والاعتدال، مشددا بأنه لن يسمح أن يضيع يوم من عمر طلابنا هباءً، فكل دقيقة داخل المعهد هي استثمار في بناء مستقبلهم، وصناعة أمل لوطنهم وأمتهم.

وأضاف الشيخ"عبد الغني": رسالتي لأبنائي الطلاب أن يكونوا على قدر الثقة والمسؤولية، وأن يجعلوا من هذا العام الدراسي نقطة انطلاق نحو التميز، فالعلم هو سلاحكم، والأخلاق هي تاجكم، وبهما معًا تصنعون الفارق وتحققون الريادة للأزهر وللوطن، موجها الشكر للمعلمين وأولياء الأمور على ما يبذلونه من جهد في دعم المسيرة التعليمية.

وفي ختام جولته، هنأ فضيلته أبناءه الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، داعيًا الله أن يجعله عامًا موفقًا مليئًا بالعلم والعمل والإنجاز، وأن يكتب لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم التعليمية.

العام الدراسي الجديد بداية العام الدراسي الجديد الأزهر الشريف قطاع المعاهد الأزهرية أيمن عبد الغني

