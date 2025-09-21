وزير الأوقاف يطلق مبادرة صحح مفاهيمك لعلاج المظاهر السلبية في المجتمع

أطلق الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم “الأحد” مبادرة "صحح مفاهيمك"، من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد كبير من الوزراء، ولفيف من القيادات الدينية والفكرية، وممثلي الوزارات والهيئات منهم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الفريق كامل الوزير ووزير التعليم العالي أيمن عاشور ، ووزير العدل عدنان فنجري ووزير الإسكان شريف الشربيني ووزير قطاع الأعمال ، ووزير البترول كريم بدوي ، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، ومحمود الشريف نقيب الأشراف.

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة المهمة التي تنطلق من رؤية الدولة المصرية ومن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، وفي إطار برنامج عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

وأضاف أن فعاليات هذه المبادرة انطلقت على مدى شهر بالتنسيق مع جميع وزارات الدولة وتم رصد السلبيات التي ظهرت في سلوكيات الإنسان المصري والتي نريد أن نقدم لها الحلول والمعالجات النابعة من القيم الأخلاقية والروحية الممزوجة ، وذلك بتقديرات علماء النفس والاجتماع والإعلام والتي تقدم من خلال مراكز الشباب والمدارس والمعاهد ومراكز الثقافة والمنابر والمساجد .



وأوضح أنه تم رصد عدد من السلوكيات التي التي نجتهد على حل هذه السلوكيات على مدار سنة مثل الغش في الامتحانات، ومخالفة إشارات المرور، وعدم احترام كبار السن ورشق القطارات بالحجارة ، و استخدام الهاتف أثناء القيادة، وتعاطي المخدرات، والتنمر ، والتفكك الأسري، الخلافات الأسرية ، تخريب الممتلكات العامة ، الاسراف في استخدام المياه، العنف المدرسي ، غياب التواصل بين الآباء والأبناء، والتي تحتاج لكافة مؤسسات الوطن لمعالجتها .. لافتا إلى أن الدعم الكبير لهذه المبادرة كان من مؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة .. موجها التحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والبابا تواضرس .

وأوضح وزير الأوقاف أنه يأتي إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" في إطار جهود الدولة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، ونشر القيم الإيجابية، وترسيخ الهوية الوطنية، وحماية الشباب من الفكر المتطرف، بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك قادر على مواجهة التحديات الفكرية والثقافية.



وأشار إلى أن المباردة تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة بين فئات المجتمع، خصوصًا ما يتعلق بالدين أو القيم أو الممارسات اليومية، ونشر الوعي الصحيح المبني على العلم والمعرفة الموثوقة بعيدًا عن الشائعات أو المعلومات الخاطئة وتعزيز التفكير النقدي وتمكين الأفراد من التمييز بين الصحيح والخطأ وأيضا حماية المجتمع من التطرف الفكري أو الانسياق وراء المفاهيم غير السليمة وبناء جيل واعٍ بقيمه ومبادئه، قادر على مواجهة التحديات الفكرية والثقافية.