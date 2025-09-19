قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء آخر جمعة من شهر مولد النبي.. 6 كلمات تصب عليك الخير
الأقصر في يوم ملكي.. جولة ملك إسبانيا وقرينته بين متحف الحضارة ووادي الملوك
سويلم يبحث إعادة تأهيل محطات الرفع مع بنك التنمية والاعمار الأوروبي
النقل: فتح حركة المرور بالدائري الإقليمي من تقاطع الاسكندرية الزراعي وحتى السويس الصحراوي
محيي الدين: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عناصر محورية لمستقبل الاقتصاد العالمي
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب مقاطعة بـ إندونيسيا
فرنسا تعلق التعاون مع مالي في مكافحة الإرهاب وتطرد دبلوماسيين ماليين
بخلاف السكني.. زيادة جديدة خلال شهور في الإيجار القديم| تفاصيل
جيش الاحتلال ينشر تذكيرا هاما إلى سكان مدينة غزة وأحيائها
وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التعاون المصري-السعودي لمواجهة التحديات الإقليمية
اعتماد القرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الطاقة الذرية
بريطانيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين وسط مخاوف من رد فعل أمريكي
ديني

الأوقاف تفتتح 20 مسجدا جديدا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تستمر وزارة الأوقاف في تنفيذ خطتها لإعمار وتطوير بيوت الله –عز وجل–، حيث تفتتح اليوم  الجمعة، الموافق 19 سبتمبر 2025م، عدد (20) مسجدًا جديدًا، شملت (19) مسجدًا تم إحلالها وتجديدها بشكل كامل، إلى جانب مسجد واحد تمت صيانته وتطويره.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ مطلع يوليو 2025 وحتى اليوم بلغ (165) مسجدًا، منها (137) مسجدًا جديدًا أو تم إحلالها وتجديدها، بالإضافة إلى (28) مسجدًا تمت صيانتها وتطويرها، مؤكدة أن ما أنجزته منذ يوليو 2014 وحتى الآن وصل إلى (13654) مسجدًا بين إحلال وتجديد وصيانة وفرش، بتكلفة إجمالية قدرت بحوالي 23 مليارًا و668 مليون جنيه.

وجاءت قائمة المساجد المقرر افتتاحها موزعة على عدة محافظات على النحو التالي:

سوهاج: مسجد الشيخ وحشي بقرية جهينة الشرقية – مركز جهينة.
مطروح: مسجد عثمان بن عفان.
البحيرة: مساجد علي خضر بالرحمانية، والخزان البحري بدمنهور، وجيلاني بالمسين بالدلنجات، والرحمن ببلال بالنوبارية – أبو المطامير، وأبو بكر عويس بالمنشية الجديدة بالدلنجات، وعزبة الحوشة بالأبعادية بدمنهور.
كفر الشيخ: مسجد فاطمة الزهراء بقرية 64 الخاشعة – الحامول، ومسجد الرحمة بالسخاوي الشرقية – سيدي سالم.
الشرقية: المسجد الجديد بكفر هربيط – أبو كبير، ومسجد الرحمة بنبتيت – مشتول السوق.
الفيوم: مساجد الرحمن بعزبة دبانة الشرقية – طامية، والسبعين الغربي بالعزيزية – طامية، والتقوى بعزبة الشربيني بالزاوية الخضراء – سنورس.
القليوبية: مسجد البصالين بعرب المقابلة – جزيرة بلي – بنها، إلى جانب صيانة مسجد الحاج علي رمضان بمنية السباع – بنها.
أسوان: مسجد الإمام علي بقرية السلسلة – كوم أمبو.
بني سويف: مسجد الرحمن بعزبة كوبري سعد – تلت – الفشن.
المنيا : مسجد الرحمة بقرية الحجاز – سمالوط.

وتؤكد وزارة الأوقاف من خلال هذه الافتتاحات حرصها على توفير بيئة إيمانية متكاملة داخل المساجد، بما يليق ببيوت الله –عز وجل–، ويعكس التزامها بإعمارها ماديًا وروحيًا وفكريًا في شتى أنحاء الجمهورية.

