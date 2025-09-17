«الأوقاف» تعقد 684 ندوة علمية حول «بالعلم والعمل تنهض المجتمعات وتبنى الأمم»

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، حيث نظمت (684) ندوة علمية بجميع محافظات الجمهورية تحت عنوان: "بالعلم والعمل تنهض المجتمعات وتبنى الأمم".

تناولت هذه الندوات مجموعة من الموضوعات العلمية والدينية والتربوية، وركزت على دور العلم والعمل في بناء الإنسان والمجتمع، وأهمية ترسيخ القيم الدينية والوطنية بين مختلف فئات المجتمع.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات بث رسالة واضحة حول تعزيز الوعي المجتمعي، وغرس قيم الاجتهاد والمثابرة، وربط التعليم بالعمل الصالح بما يُسهم في نهضة المجتمع وتقدمه.

كما تؤكد الوزارة أن هذه الندوات تُعد امتدادًا لسلسلة طويلة من اللقاءات الأسبوعية التي تُعقد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ضمن برامج "الندوات العلمية"، و"الأسبوع الثقافي"، و"القوافل الدعوية"، والتي تحظى بتفاعل جماهيري واسع، وتُسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة توعوية وتربوية متكاملة.