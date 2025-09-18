قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الأسباني: القاهرة شريك لا غنى عنه في الأمن والتنمية
ما هي «الخريدة البهية» التي كرم شيخ الأزهر طلابها؟
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
بصور من المستشفى ... معلومات صادمة عن مرض بيلا حديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف: نطالب قادة الأديان بالتحرك ضد إبادة الشعب الفلسطيني

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمة في القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، التي تقام بالعاصمة الكازاخية أستانا، برعاية وحضور الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وبمشاركة أكثر من ١٠٠ شخصية من نحو ٦٠ دولة، ضمت زعماء روحيين لأديان عالمية، وممثلي منظمات دولية، وخبراء، وشخصيات عامة بارزة، في حدث يرمي إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الثقافات والأديان، وترسيخ قيم الاحترام والتعايش والتعاون.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص الشكر إلى جمهورية كازاخستان، وشعبها العظيم، وقيادتها الحكيمة متمثلة في الرئيس قاسم جومارت توكاييف على رعايته هذا المؤتمر المهم: القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بالعاصمة أستانا.

وأكد اعتزاز الشعب المصري بالأخوة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخيه الرئيس قاسم توكاييف، إلى جانب الإخوة المتجذرة بين الشعبين العظيمين، داعيا لهذا المؤتمر أن يحقق نتائجه المرجوة التي تصبو إليها دولنا وشعوبنا جميعا، في ظل ظرف دولي معقد وحساس، ويحتاج إلى قبس من الحكمة والرشد، ليتجاوز العالم أزماته الخانقة، وليطفئ نيران الحروب، وليعظم الاستفادة والانطلاق إلى آفاق التكنولوجيا وعصر الذكاء الاصطناعي، مع بصيص نور من القيم الروحية الأخلاقية السامية، التي تعيد التوازن إلى كل ذلك.

في كلمته، تقدم وزير الأوقاف بخالص الشكر إلى جمهورية كازاخستان، وشعبها العظيم، وقيادتها الحكيمة متمثلة في الرئيس قاسم جومارت توكاييف على رعايته وتشريفه بافتتاح هذا المؤتمر المهم، مشيرًا إلى أن الإخوة بين الشعبين العظيمين متجذرة من أيام الظاهر بيبرس وقبل ذلك، وإلى اليوم، وإلى آخر الزمان، مع عمق الروابط العلمية التي شيدها الأزهر الشريف بين البلدين، مع (الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك).

وأكد أن الإسلام جاء بمبدأ تعارف الحضارات بموجب قوله تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ)، وتعارف الحضارات مبدأ أكبر من تحالفها أو الحوار بينها، موضحًا أن الحياة في الإسلام مقدسة، قال الله تعالى: (وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ)، فإحياء نفس واحدة ينزل منزلة إحياء كل نفس على وجه الأرض، وقتل نفس واحدة ينزل في بشاعته وهوله منزلة قتل كل نفس على وجه الأرض.

كما شدد على ضرورة التصدي لما تمارسه إسرائيل من المجازر والأهوال والتجويع وقتل عشرات الألوف رجالا ونساء وأطفالا، وقصف المساجد والكنائس والمستشفيات، مع مختلف صور الإبادة الجماعية التي ترتكبها بكل صلف وغطرسة في حق شعب فلسطين عموما وسكان غزة خصوصا، والأفدح من ذلك أنها ترتكبه بمنتهى التضليل الإعلامي الذي يقلب الحقائق ويدلسها، وتغدر وتقصف العواصم العربية التي حاولت المساعدة والوساطة.

وبين أهمية بناء الإنسان، وأنه رسالة كل شعوب العالم وحضاراته، والقيم الدينية والروحية التي توافقت عليها الأديان كلها هي نقطة الانطلاق، لحماية الإنسان من تزييف وعيه، وتبني البرامج التعليمية والتثقيفية الرفيعة، التي ترسخ منطق الإيمان، ومنطق التعايش المشترك، ومنطق الثقة بين الشعوب والحضارات والدول، ومنطق حسن الجوار بين الدول والشعوب، مشيرا إلى أهمية حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي قبل أن يكون أزمة راجعة إلى الثورة الصناعية والتزامات الدول الكبرى، فإنه التزام أخلاقي، ينبغي أن يتبناه جميع قادة الأديان.

وفي ختام كلمته، أكد أهمية رعاية المهن، وتزكية قيم العمل والإنتاج، ووضع مدونات السلوك الوظيفي وعلوم آداب المهن، وإبراز قيم الإتقان والإنتاج والوفرة، فإن ذلك من أعظم مقاصد الأديان كلها، وقد جاء الإسلام بالعمران، وبناء المؤسسات، وصناعة الحضارة، ومنه الانطلاق إلى آفاق الذكاء الاصطناعي وصناعته الثقيلة في ميادين الطاقة والطب والفلك والتكنولوجيا والوسائط المعرفية ومحركات البحث التي تتمتع بالتكفير والتخيل والافتراض والمحاورة مع ضرورة تقديم قادة الأديان منظومة القيم التي ترشد ذلك وتزوده بالحكمة والبصيرة.

للاطلاع على الكلمة كاملة، يرجى النقر على الرابط التالي:
https://awkafonline.gov.eg/news/66/5162/كلمة-وزير-الأوقاف-في-القمة-الدولية-الثامنة-لزعماء-الأديان-العالمية-والتقليدية-بالعاصمة-الكازاخية-أستانا

وزير الأوقاف القمة الدولية زعماء الأديان العاصمة الكازاخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

ستارمر

الجارديان: ستارمر يعتزم الاعتراف بدولة فلسطين بعد زيارة ترامب الرسمية

جنود الاحتلال

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 3 آخرين جراء لغم جنوب قطاع غزة

مجلس الأمن

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

بالصور

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

فيديو

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد