تأجيل محاكمة طفل المرور و2 آخرين في التعدي على طالب بالمقطم لـ1 أكتوبر
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
في ختام الأسبوع الثقافي.. وزارة الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

إيمان طلعت

اختتمت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي، الذي أُقيم بعدد (27) مسجدًا بمختلف المديريات، بهدف ترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع وحماية أفراده.

وشهد الختام ندوة بعنوان: "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"، حيث أكد العلماء المشاركون أن الإسلام أولى كبار السن عناية خاصة، وجعل برّهم ورعايتهم واجبًا دينيًّا وأخلاقيًّا، اقتداءً بسيرة النبي ﷺ الذي جسّد أسمى معاني الرحمة بهم والتقدير لهم.

وأوضح المشاركون أن رعاية المُسنين تُعد ركيزة من ركائز بناء المجتمع المتماسك، وأن الاهتمام بهذه الفئة واجب وطني يؤكد وعي الأمة ووفاءها لمن بذلوا أعمارهم في خدمتها.

وتُعقد فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من العلماء والأئمة، في إطار خطة دعوية شاملة تهدف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني والفكري لدى مختلف شرائح المجتمع.

