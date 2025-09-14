قطاع المعاهد الأزهرية يصدر تعليمات صارمة للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2025

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات وبمناسبة الاستعداد لانطلاق الدراسة، ولتحقيق الانضباط الدراسى، وحسن سير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، وهى سرعة تنفيذ حركة الندب دون إبطاء أو تأخير، وتكليف الموجهين بمتابعة المعاهد قبل بداية الدراسة للوقوف على احتياجاتها الفعلية، وسرعة الانتهاء من تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، لاستقرار العملية التعلمية بالمعاهد.

كما تضمنت التعليمات طباعة المناهج وتوزيعها على المعلمين، مع التزام كل معلم بكتابة المنهج ووضع صورة مطبوعة منه فى صدر دفتر التحضير، والتنبيه على تدوير المناهج على المعلمين فى جميع التخصصات، والتنبيه على القائمين بعمل الجداول بمراعاة العدالة وتوزيع جداول الحصص على المعلمين.

والالتزام بتوزيع الكتب على الإدارات التعليمية أولا بأول، مع التنبيه بتسليمها للمعاهد الأزهرية، كما يحظر على جميع طلاب المعاهد الأزهرية ارتداء الملابس غير اللائقة حرصا على الظهور بالمظهر اللائق لمنتسبى الأزهر الشريف، والتزام المعاهد بتفعيل الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء، والانتماء الوطنى، وذلك من خلال برامج تربوية وثقافية متكاملة، مع التأكيد على الالتزام اليومى بأداء تحية العلم، وترديد النشيد الوطنى باعتبارهما من الركائز الأساسية فى بناء الهوية الوطنية.

والتأكيد على استمرارية تفعيل أعمال وحدة البناء العرفى والدعم النفسى الفرعية بالمناطق الأزهرية ، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة جميع السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل المعاهد الأزهرية مثل: (التنمر، والعنف...إلخ) وتفعيل الدور الحيوى للإخصائيين الاجتماعيين فى تقديم الدعم النفسى والسلوكى اللازم، إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين بالمعهد ما يسهم فى ترسيخ بيئة تعليمية أمنة ومحفزة على التعلم.

حظر استخدام أى شكل من أشكال العقاب البدنى أو النفسى تجاه الطلاب تحت أى ظرف على أن يتخذ الإجراء القانونى الفورى فى حال ثبوت ذلك، والالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المكررة للعام الدراس 2025-2026 م، وفقا لما ورد بمنشور المصروفات المنظم لهذا لشأن، والالتزام بتطبيق كافة بنوده، وعدم تحصيل أى أموال تزيد عن المصروفات المقررة، وضرورة اتخاذ الإجراء القانونى اللازم حيال المخالفات ضمانا للعدالة والشفافية فى تقديم الخدمات التعليمية.

توزيع التغذية على الطلاب وفقا للضوابط المنظمة لذلك، وضرورة الالتزام بتسجيل غياب الطلاب، ويشدد على أهمية الجدية فى الالتزام بهذا الإجراء، ويتم التسجيل بالسجلات المخصصة لذلك، مع ضرورة إخطار أولياء الأمور دوريًا بحالات الغياب تحقيق للانضباط الدراسى، الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط الدراسى وفقا للائحة الطلاب رقم 48 لسنة 2022 مادة رقم (84)، سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للمبانى ودورات المياه، وتقليم الأشجار التى قد تسبب خطورة على الطلاب، والتأكد من إزالة أى أثار قد تسبب مشكلات للطلاب داخل المعاهد.

حظر تواجد الدراجات البخارية والتكاتك والسيارات الخاصة بالعاملين وخلافه داخل أفنية المعاهد حفاظا على السلامة العامة وأمن الطلاب، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مع ضرورة التنسيق الفورى مع إدارة الأمن بالمنطقة الأزهرية، وتفعيل آليات إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المعاهـد، والإبلاغ عن أى مخالفات: لضمان استمرارية عمل المؤسسة بكفاءة وفاعلية، مع التنبيه المشدد على شيوخ المعاهد بضرورة إحكام وتنظيم إجراءات الدخول والخروج، وذلك من خلال إغلاق أبواب المعهد وانتهاء طابور الصباح، وتفعيل دور الإشراف اليومى لضمان الانضباط، مع التأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بالدخول، وتسجيل بياناتهم بشكل فـورى.

بالإضافة إلى التأكيد على غلق أبـواب المعهد عقب انتهاء اليوم الدراسى، وبعد التحقق من مغادرة جميع الطلاب حفاظًا على أمن وسلامة المعاهد الأزهرية، وحظر التدخين نهائيا داخل المعهد، وكافة المؤسسات التعليمية الأزهرية، واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعه ومعاقبة المخالفين وفقا للقوانين والقرارات الصدرة فى هذا الشأن.

منع دخول مندوبى المبيعات أو أى جهات دعائية إلى المعاهد، تحت أى ظرف: حفاظًا على الطلاب من التأثيرات التجارية: ضمانا لحيادية العملية التعليمية ونقائها من أى توجهات دعائية أو مصالح تجارية، وعدم اقامة أى احتفالات الا بعد الرجوع إلى الإدارة التعليمية وادارة الأمن بالمنطقة، والتواصل مع رؤساء الأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة محيط المعهد والمنشأة التعليمية، وخلوها من التجمعات المائية الراكدة والقمامة وما شاكل ذلك.