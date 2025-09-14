قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الفلسطيني: الهجمات الإسرائيلية «مؤشر خطير» لضرب الأمن وزعزعة استقرار المنطقة
الدوحة تستضيف اجتماعات تحضيرية حاسمة وسط دعوات لتشكيل موقف عربي - إسلامي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي|فيديو
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل
أحمد شوبير: الزمالك فريق منظم وتألق واضح لـ ناصر ماهر وعبد الله السعيد
مصر تهزم إيران في افتتاح مونديال الطائرة وتحقق إنجازًا تاريخيًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الإمام الأكبر يُنيب وكيل الأزهر للمشاركة في قمَّة زعماء الأديان بـ كازاخستان

محمد شحتة

أناب فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر؛ للمشاركة في افتتاح القمة الثامنة لـ«زعماء الأديان العالمية والتقليديَّة»، التي يستضيفها مركز حوار الأديان بالعاصمة الكازاخية «أستانا»، برئاسة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهوريَّة كازاخستان.

ويترأس أ. د. محمد الضويني وكيل الأزهر، وفد الأزهر رفيع المستوى؛ حيث يضمُّ الوفد الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجيَّة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الدراسات العليا. وأ. د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف بناءً على دعوة رسميَّة من الرئيس قاسم جومارت توكاييف لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة كازاخستان، والمشاركة في افتتاح القمة الثامنة لـ«زعماء الأديان العالمية والتقليديَّة»، التي شَهِدَت في نسختها السابقة عام 2022م حضورًا تاريخيًّا مشتركًا من الإمام الأكبر أحمدالطيب وقداسة البابا فرنسيس.

ويعد مؤتمر كازاخستان لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، حدثًا دوليًّا يعقد بانتظام في العاصمة الكازاخية أستانا؛ بهدف تعزيز الحوار بين القادة الدينيين لمواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية والدينية، ويتضمَّن مشاركة ممثلين عن الأديان، ويتضمن بالإضافة إلى النقاشات الرسمية، أنشطة رمزية تعكس قيم السلام والتعايش.

محمد الضويني شيخ الأزهر وكيل الأزهر افتتاح القمة الثامنة لـ«زعماء الأديان العالمية والتقليديَّة» مركز حوار الأديان أستانا

