أمين البحوث الإسلامية: النبي أول من طبق قيمة الإيثار بقوله "أمتي أمتي".. صور

اختتم الجامع الأزهر سلسلة أمسياته الاحتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، والتي استمرت طوال شهر ربيع الأول، بأمسيه تحت عنوان "مولد القيم الإنسانية بمولد سيد البرية"، وقد حاضر في هذه الأمسية الختامية الدكتور محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وقدمها الأستاذ إسماعيل دويدار، المذيع بإذاعة القرآن الكريم.

استهل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية حديثه بالتأكيد على أن الأمة الإسلامية، في حاجة ماسة إلى الاتصال بالنبي ﷺ، وهذا الاتصال لا يتحقق إلا بتطبيق سنته ﷺ والاقتداء به قولًا وفعلًا، ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتابعون سيرته ويقتدون به في كل شؤون حياتهم، لذلك كانوا أمة صالحة، كما كان منهجهم في الاحتفال بمولده ﷺ قائمًا على العمل، ولذلك تزخر المكتبة الإسلامية بمؤلفات كبار العلماء حول طرق الاحتفال العملية بميلاده، مبينا أن ميلاد النبي محمد ﷺ كان بداية لإسقاط نزعات النفس، وفي مقدمتها الأنا، لأنه ﷺ علمنا الحلم واللطف في كل شؤون حياتنا، من خلال القاعدة النبوية التي تقول: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، وقد كان ﷺ أول من طبق هذه القاعدة عندما قال: "أمتي أمتي"

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن الأمة الإسلامية هي أمة محمدية، ومن هذا المنطلق، ينبغي علينا أن نبحث في كل قول وفعل عن المعاني الراقية التي جاء بها النبي الكريم ﷺ والتي تعد دليلًا على حبنا الصادق لسيدنا رسول الله ﷺ، ولو نظرنا إلى فترات الرفعة والتقدم التي شهدتها الأمة عبر تاريخها، نجد أنها انعكاس لتمسك الأمة بمنهج رسول الله ﷺ، خاصة في جوانبه الأخلاقية والقيمية، مبينا أن هذه الأخلاق تتجلى، من خلال رحمته ورفقه بأمته في دعائه الدائم لهم، مما يؤكد حرصه الشديد على رفعتهم وسعادتهم.

وأوصى فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بضرورة أن يكون حبنا لرسول ﷺ فوق كل شيء؛ فهو الحب الذي يسبق ذواتنا ورغباتنا، ويدفعنا إلى الاقتداء به ﷺ، كما أن حبنا لشخص رسولنا الكريم ﷺ هو وفاء للإنسان الكامل الذي حرر الإنسانية بقيم الإخاء والمحبة والصدق والأمانة، من قيود الجهل والعصبية الجاهلية، وهي ذاتها المبادئ التي صاغت وجه البشرية الحضاري، وأخرجتها من ظلمات الظلام إلى نور القيم الرفيعة التي ما زالت تنير دروبنا كلما تمسكنا بها.



وأضاف فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن ميلاد النبي محمد ﷺ كان نقطة تحول جذرية أضاءت ظلمات الجاهلية، فلو نظرنا كيف كان المجتمع قبل الإسلام يعاني من الجهل والظلم، وتنتشر فيه ممارسات قاسية مثل وأد البنات، وانعدام العدالة، لتأتي رسالة النبي ﷺ كرحمة للعالمين، وتعيد للإنسان فطرته وكرامته، كنتيجة لمنظومة القيم الإسلامية التي غرسها النبي ﷺ في المجتمع، فكانت مظلة تضمن صلاح الحياة للجميع، حتى أن قيمة الرحمة التي غرسها ﷺ في أمته شملت كل المخلوقات، وهو ما يظهر من رفقه ﷺ بالضعيف ورحمته ﷺ بالحيوان، لافتا إلى أن القيم التي جسدتها شخصية رسولنا الكريم ﷺ قبل بعثته كالصدق والأمانة، كانت أساساً لبناء علاقة الثقة بينه وبين المجتمع .



وفي ختام كلمته، شدد الدكتور الجندي على أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يجب أن يتجاوز المظاهر الشكلية، ليتحول إلى التزام عملي بتلك القيم في حياتنا اليومية، ودعا المسلمين إلى جعل سيرة النبي ﷺ منهجاً سلوكياً في التعامل مع الأهل والأصدقاء والمجتمع، ليكونوا قدوة حسنة تنشر أخلاق الإسلام السمحة وقيمه العظيمة الراقية.

وفي ختام الأمسية قال الأستاذ إسماعيل دويدار، إن النبي ﷺ قد قاد الأمة الإسلامية ، فوصل بها إلى حضارة إنسانية راقية، بفضل ما زرعه فيها من قيم، لذلك قال ﷺ: "تركت فيكم ما إن تمسكتم له لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي"، والأزهر الشريف كمؤسسة كان لها هذا الاستمرار والنجاح لعدة قرون، بفضل أنها عملت على ترسيخ هذه القيم النبوية الشريفة.