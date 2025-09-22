أمين (البحوث الإسلاميَّة) يتفقَّد المقابلات الشخصيَّة لابتعاث إحياء ليالي رمضان 1447هـ

تفقَّد فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات، المقابلاتِ الشخصيَّةَ للسادة الوعَّاظ والقرَّاء بالأزهر الشريف، الناجحين في الاختبارات الشفويَّة لمسابقة إحياء ليالي رمضان المبارك لعام 1447هـ= 2026م.

وخلال جولته، شدَّد الدكتور محمد الجندي على أنَّ الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يُولِي اهتمامًا كبيرًا بملف الابتعاث الخارجي، ويحرص على أن يكون مبعوثوه صورةً مشرِّفةً لمصر والأزهر في مختلِف دول العالَم، عبر ما يقدِّمونه مِن خطاب وسطي معتدل، يبرز الوجه الحضاري للإسلام، ويجسِّد رسالته السمحة.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ معايير الاختيار في هذه المقابلات تشمل -بالإضافة إلى المهارة في الحِفظ والأداء القرآني- سلامةَ الفِكر، والقدرة على الحوار، وحُسْن البيان، والإلمام بفقه الواقع، مع الالتزام الخُلُقي والانضباط المؤسَّسي، لافتًا إلى أنَّ الابتعاث مسئوليَّة دعويَّة كبرى.

وثمَّن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة الجهودَ المبذولةَ مِنْ لجان الاختبارات، موجِّهًا بضرورة الالتزام بالمعايير الدقيقة والشفَّافة في الاختيار، بما يضمن انتقاء أفضل الكفاءات العِلميَّة والدعويَّة المؤهَّلة لحمل رسالة الأزهر الوسطيَّة إلى العالَم خلال شهر رمضان المبارك.