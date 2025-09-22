قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت
ديني

محمد الجندي: قراءة السيرة منهج تربوي يرسِّخ محبة النبي في وجدان الأجيال

أ.د. محمد الجندي
أ.د. محمد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

أكد أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنَّ المناسباتِ الدينيَّةَ إنَّما هي محطَّات مضيئة لغرس القِيَم النبيلة والمعارف القويمة في نفوس النَّاس، والارتقاء بالإنسان حضاريًّا وفكريًّا، مُحذِّرًا مِنَ الغفلة عن جوهر هذه المناسبات وتَرْكها تمرُّ دون استلهام الدروس والعِبَر التي تبني المستقبل على أساس التاريخ المُشرِق.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال الذي نظَّمته نقابة الأشراف بمناسبة ذِكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بحضور أ.د. محمَّد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وأ.د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وأ.د. نظير عيَّاد، مفتي الجمهوريَّة، وعدد مِنَ العلماء والشخصيَّات العامَّة.

مولد النبي ﷺ مناسبة عُظمى

وأشار الدكتور الجندي إلى أنَّ الأمم المتحضِّرة تستثمر ذكريات ميلاد أو وفاة قادتها وعلمائها ومفكِّريها للاحتفاء بمآثرهم والتعريف بسِيَرهم، لافتًا إلى أنَّ مولد النبي ﷺ هو مناسبة عُظمى لإحياء سيرته العطرة في القلوب، والتذكير بأخلاقه وشمائله، فقد جاء ﷺ رحمةً للعالمين؛ فغيَّر مجرى التاريخ، ونشر العِلم والعدل والإيمان، وقضى على العصبيَّات والجهل، وقاد البشريَّة إلى العزَّة والرِّيادة.

العناية بسيرة النبي ﷺ

وأوضح أنَّ العناية بسيرة النبي ﷺ مِنْ مقتضيات الإيمان ومظاهر محبَّته الصَّادقة، مشيرًا إلى أنَّ السَّلف الصَّالح جعلوا تعليم المغازي والسيرة أولويَّة، فحَفِظَها الأبناء والنِّساء والموالي جيلًا بعد جيل، حتى وصلت إلينا ذخيرة عِلميَّة وميراث عظيم عن حياة سيِّد الخَلق ﷺ.

وأشاد باعتناء المغاربة بقراءة القرآن الكريم والسِّيرة النبويَّة وقصائد المدح في ليلة المولد النبوي، لافتًا إلى أنَّ هذا يُعدُّ منهجًا تربويًّا راقيًا يغرس حُبَّ النبي ﷺ في القلوب، ويُرسِّخ سيرته العطرة في وجدان الشباب وروَّاد المساجد.

ودعا الدكتور محمد الجندي في ختام كلمته إلى إحياء هذه السُّنَّة المباركة في المجتمعات الإسلاميَّة كافَّة، وتشجيع النَّشء على قراءة السِّيرة النبويَّة واستحضار أحداثها، وحث المؤسَّسات الثقافيَّة على إطلاق المسابقات والجوائز في هذا المجال، بما يُسهِم في بناء جيل يحمل محبَّة النبي ﷺ، ويجعل سيرته حاضرةً في الأذهان على مَـرِّ العصور.

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

غزة

الغزاويون يأملون في إسهام الاعتراف بالدولة الفلسطينية بوقف إطلاق النار

غزة

20 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 15 بغزة

الدكتور عصام الحموري

عقوبات تصل إلى 15 عامًا.. الجرائم الإلكترونية خطر متصاعد يهدد المجتمع

بالصور

كنز غذائى.. فوائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

