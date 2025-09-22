محمد الجندي: قراءة السيرة منهج تربوي يرسِّخ محبة النبي في وجدان الأجيال

أكد أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنَّ المناسباتِ الدينيَّةَ إنَّما هي محطَّات مضيئة لغرس القِيَم النبيلة والمعارف القويمة في نفوس النَّاس، والارتقاء بالإنسان حضاريًّا وفكريًّا، مُحذِّرًا مِنَ الغفلة عن جوهر هذه المناسبات وتَرْكها تمرُّ دون استلهام الدروس والعِبَر التي تبني المستقبل على أساس التاريخ المُشرِق.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال الذي نظَّمته نقابة الأشراف بمناسبة ذِكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بحضور أ.د. محمَّد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وأ.د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وأ.د. نظير عيَّاد، مفتي الجمهوريَّة، وعدد مِنَ العلماء والشخصيَّات العامَّة.

مولد النبي ﷺ مناسبة عُظمى

وأشار الدكتور الجندي إلى أنَّ الأمم المتحضِّرة تستثمر ذكريات ميلاد أو وفاة قادتها وعلمائها ومفكِّريها للاحتفاء بمآثرهم والتعريف بسِيَرهم، لافتًا إلى أنَّ مولد النبي ﷺ هو مناسبة عُظمى لإحياء سيرته العطرة في القلوب، والتذكير بأخلاقه وشمائله، فقد جاء ﷺ رحمةً للعالمين؛ فغيَّر مجرى التاريخ، ونشر العِلم والعدل والإيمان، وقضى على العصبيَّات والجهل، وقاد البشريَّة إلى العزَّة والرِّيادة.

العناية بسيرة النبي ﷺ

وأوضح أنَّ العناية بسيرة النبي ﷺ مِنْ مقتضيات الإيمان ومظاهر محبَّته الصَّادقة، مشيرًا إلى أنَّ السَّلف الصَّالح جعلوا تعليم المغازي والسيرة أولويَّة، فحَفِظَها الأبناء والنِّساء والموالي جيلًا بعد جيل، حتى وصلت إلينا ذخيرة عِلميَّة وميراث عظيم عن حياة سيِّد الخَلق ﷺ.

وأشاد باعتناء المغاربة بقراءة القرآن الكريم والسِّيرة النبويَّة وقصائد المدح في ليلة المولد النبوي، لافتًا إلى أنَّ هذا يُعدُّ منهجًا تربويًّا راقيًا يغرس حُبَّ النبي ﷺ في القلوب، ويُرسِّخ سيرته العطرة في وجدان الشباب وروَّاد المساجد.

ودعا الدكتور محمد الجندي في ختام كلمته إلى إحياء هذه السُّنَّة المباركة في المجتمعات الإسلاميَّة كافَّة، وتشجيع النَّشء على قراءة السِّيرة النبويَّة واستحضار أحداثها، وحث المؤسَّسات الثقافيَّة على إطلاق المسابقات والجوائز في هذا المجال، بما يُسهِم في بناء جيل يحمل محبَّة النبي ﷺ، ويجعل سيرته حاضرةً في الأذهان على مَـرِّ العصور.