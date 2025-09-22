قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. ترامب يواسي أرملة تشارلي كيرك في حفل وداع جماهيري مثير
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
ديني

مرصد الأزهر: تقرير أسترالي تاريخي يقدم 54 توصية لمجابهة الإسلاموفوبيا

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
عبد الرحمن محمد

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن التقرير الذي قدّمه أول مبعوث أسترالي لمجابهة الإسلاموفوبيا، العالم البريطاني-الأسترالي أفتاب مالك، يمثل وثيقة تاريخية مهمة في توثيق تجارب المسلمين الأستراليين ضمن إطار وطني متكامل.
ويشتمل التقرير، الذي رُفع مؤخرًا إلى الحكومة الفيدرالية، على 54 توصية لمجابهة تصاعد حوادث الكراهية ضد المسلمين، بعد أن سجّلت خدمة "سجل الإسلاموفوبيا" في أستراليا زيادة قياسية بلغت 530% في البلاغات خلال الفترة الأخيرة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد استحدثت مطلع عام 2024م منصب مبعوث خاص لمجابهة الإسلاموفوبيا، إلى جانب مبعوث لمجابهة معاداة السامية، في ظل تزايد الاعتداءات وخطاب الكراهية خاصة عقب اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023م.

وشملت أبرز التوصيات:
 الاعتراف الرسمي باليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا (15 مارس).
 وضع مدونات سلوك داخل البرلمان واعتماد سياسة "عدم التسامح مع العنصرية".
 إنشاء لجنة تحقيق وطنية في الإسلاموفوبيا وأخرى معنية بالعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب.
 إدراج إسهامات المسلمين في المناهج التعليمية وتوسيع برامج التفاهم بين الأديان.
 تمويل برامج لحماية المساجد والمؤسسات الإسلامية.
 تشديد القوانين الخاصة بالأمان الرقمي لمواجهة خطاب الكراهية عبر الإنترنت.

ويتوقع المرصد أن يثير التقرير جدلًا داخل الأوساط السياسية والأمنية والإعلامية، لاسيما بشأن بعض المقترحات المتعلقة بتشديد الرقابة على الفضاء الرقمي وإلزام النواب ببرامج تدريبية مشددًا على أن نجاح هذه التوصيات يتوقف على الإرادة السياسية والقيادة المجتمعية في أستراليا، محذرًا من أن إهمالها سيكون خذلانًا لأكثر من مليون مسلم أسترالي.

